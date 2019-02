Vítězové Berlinale

◼ Zlatý medvěd za nejlepší film:

Izraelské drama Synonyma od Nadava Lapida



◼ Velká cena poroty:

By The Grace of God režiséra Francoise Ozona



◼ Nejlepší režie:

Angela Schanelecová za film I Was At Home, But



◼ Cena pro nejlepšího herce a herečku:

Wang Ťing-čchun a Jung Mej za role v čínském dramatu Sbohem, synu



◼ Nejlepší scénář:

Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi a Roberto Saviano za film Piraně



◼ Cena Alfreda Bauera:

Německý film System Crasher Nory Fingscheidtové



◼ Cena za umělecký přínos:

Norský film Out Stealing Horses od Hanse Pettera Molanda