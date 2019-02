Doporučená četba

◼ Bode: Rychlá jízda (Bode Miller, Jack McEnany).

Kdo zná jednoho z nejbláznivějších lyžařů všech dob, je mu jasné, o čem se v životopisné knize píše.

Napoví i originální anglický titul "Go Fast, Be Good, Have Fun".

Doporučené video

◼ Janek Ledecký vypráví: Olympiáda je pionýrský tábor, nemít medaili by byla vlastizrada a jiné zkazky.

Rozhovor otce české lyžařky, hudebníka a vystudovaného právníka pro DVTV z 22. března 2018.

Doporučený zážitek

◼ Letní biatlon v Letohradu.

Pronájem areálu s dráhou pro kolečkové lyže nebo brusle a střelnicí (malorážka i vzduchovka) navodí pocit závodníka v akci. Ubytování na místě.