Při zjišťování kvalit řemeslníka se lidé často spoléhají na informace známých nebo internetové recenze. Národní ústav pro vzdělávání chce pomoci v orientaci sestavením seznamu certifikovaných. Organizace řízená ministerstvem školství pracuje na systému takzvaných mistrovských zkoušek. Když ji řemeslník složí, ocitne se na uvedeném seznamu, takže jeho kvalitu bude stát garantovat.

V plánu ministerstva rovněž je, aby takový odborník mohl učit na odborných školách, pokud si při této praxi doplní pedagogické vzdělání.

Na uzákonění mistrovských zkoušek už několik let marně čekají řemeslné cechy sdružující třeba malíře či pokrývače. Certifikáty sice vydávat mohou, vytýkají jim však, že nemají žádnou hodnotu. "Potřebujeme, aby ministerstvo školství přidalo do paragrafu odstavec o tom, že mistrovské zkoušky jsou uzákoněny, aby ocenění získalo váhu, jinak by to bylo jako udělat školu a nedostat papír," říká Jiří Vrňata z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Na jednání Řemeslné rady, která sdružuje představitele téměř třiceti hlavních cechů, o tom řemeslníci mluvili s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ten si proto na toto pondělí domluvil schůzku s ministrem školství a stranickým kolegou Robertem Plagou.