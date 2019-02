Příplatkům za mobilní hovory a používání dat si Češi na cestách do Velké Británie v posledních dvou letech odvykli. Pokud ale Britové koncem března opustí Evropskou unii bez dohody o podmínkách odchodu, vrátí se platby za roaming znovu do hry. Teď Češi na ostrovech platí jen to, co si účtují jejich domovští operátoři, stejně jako jinde v unii.

"V případě tvrdého brexitu bez dohody by mohli čeští operátoři začít účtovat roamingové poplatky," potvrdil Martin Drtina, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, tedy instituce, která na dodržování pravidel v tuzemsku dohlíží.

Zvrátit by to mohla dohoda o brexitu, podle které by ve Spojeném království ještě alespoň dva roky platila unijní pravidla včetně regulace roamingu. Zatím poslední plán, který by zavedení přechodného období umožnil, ovšem britští poslanci v lednu odmítli.