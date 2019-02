Těžaři by měli státu za vydobyté nerostné suroviny platit víc peněz. Podle novely horního zákona, o jejímž schválení by v pondělí měla jednat vláda, se poplatky budou v budoucnu přizpůsobovat aktuálním cenám na světových trzích. Opatření vstoupí v platnost nejdříve v roce 2022, kdy vyprší pětiletá garance současné úrovně plateb. Legislativní rada kabinetu také doporučila nezvyšovat do té doby procentní sazby. Ty se u různých nerostů liší, nikdy však nepřesahují deset procent z ceny.

Novela, která bude ještě potřebovat souhlas parlamentu, se nejvíce dotkne těžařů uhlí, stavebních surovin, jako jsou štěrkopísky či vápence, ropy a zemního plynu. Pokud by se v Krušných horách začalo těžit lithium (optimistický termín je rok 2022), týkala by se novela i jeho.

"Pětileté moratorium na zvyšování sazeb úhrady z vydobytých nerostů se jeví jako nefunkční, zejména s ohledem na neočekávaně rychlý vývoj cen některých nerostů na světových trzích. Zachování moratoria neumožňuje státu v případě příznivého vývoje cen pružně zvyšovat sazby úhrady," píše se v důvodové zprávě k novele.

Podle spolupředkladatele zákona, kterým je s ministerstvem průmyslu a obchodu i Český báňský úřad, změna zákona může státu přinést větší příjmy, ale také nemusí. "Může to znamenat zvýšení poplatku i snížení. V dnešní době je těžké předvídat, kam se ceny surovin na světových trzích posunou," řekl tiskový mluvčí úřadu Bohuslav Machek. Pokud by se ceny některého nerostu snížily, vybere stát méně než při garantované taxe. "Můžeme ale spekulovat, že v případě zejména hnědého uhlí či stavebních surovin by se výběr mohl zvýšit. U lithia se to vzhledem k vývoji cen odhaduje těžko," dodal Machek.