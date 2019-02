Evropská unie se ráda považuje za lídra v oblasti odpovědného nakládání s odpady a premianta v třídění odpadu. Plasty, papír, elektrozařízení, baterie − vše se v domácnostech třídí a separuje. Hodnotné suroviny, řeklo by se, o které bude na evropském trhu velký zájem. Chyba lávky.

Většina vytříděného odpadu se dlouhodobě vyvážela do Asie, zejména do Číny. V tomto regionu je vyšší poptávka po surovinách, protože tam se opravdu vyrábí, zatímco v Evropě je již skutečné výroby pomálu. Dalším důležitým důvodem byla méně přísná ekologická legislativa v kombinaci s levnou pracovní silou. Třídění odpadu stále zahrnuje velké množství ruční práce a po vytřídění zůstane odpad, který je třeba zlikvidovat. V Evropě složitě a draze, v Asii jednoduše a levně. A tak roky mířily lodě plné odpadu z Evropy, ale i z USA do Číny, kde vytěžili ekonomicky zajímavé frakce a zbytek se tak nějak ztratil.

Kontaminace některých částí Číny odpadem a těžkými kovy dosáhla alarmující úrovně. Jen plastů se v roce 2016 do Číny dovezlo ze zahraničí 7,4 milionu tun. Čína se proto rozhodla zakázat od začátku roku 2018 dovoz několika desítek druhů odpadů na svoje území − zejména plastů, papíru, některých kovů a textilu. Vyspělý svět si tak musel začít hledat novou popelnici. Dovoz odpadů do Vietnamu se od čínského zákazu zvýšil o polovinu, v Thajsku vzrostl pětinásobně. Malajsie oznámila trojnásobný nárůst. Tamní vlády proto v roce 2018 také sáhly k restrikcím. Zmíněné asijské státy figurují v žebříčku zemí, které mají nejvíce znečištěné vody a pláže plastovým odpadem − je to jen náhoda?

Vytříděný odpad z Evropy si našel cestu do Polska, kde rostly ilegální skládky často postihované požáry, takže i polská vláda byla nucena ke zpřísnění legislativy. Situaci na trhu tříděných odpadů ještě zhoršuje obchodní válka mezí Čínou, USA a EU, která vede ke snižování cen barevných i železných kovů. O ně byl tradičně velký zájem, dnes se však i zde situace prudce zhoršuje a odbyt začíná váznout.