Sociální síť Facebook jedná s americkou Federální komisí pro obchod (FTC) o urovnání sporu kvůli porušení ochrany soukromí. Facebook by mohl zaplatit pokutu v řádu několika miliard dolarů, která by mohla být vůbec nejvyšší pokutou udělenou technologické společnosti. Napsal to list The Washington Post s odvoláním na informované zdroje. Podle listu se strany zatím na výši pokuty nedohodly. Součástí případného urovnání může být také nařízení změn v podnikání Facebooku.

FTC se ke zprávě odmítla vyjádřit. Facebook pouze potvrdil, že spolupracuje s FTC, napsaly agentury AP a Reuters.

Facebook má v posledních letech za sebou několik významných pochybení v oblasti ochrany soukromí. FTC od loňského března zkoumá skandál týkající se britské poradenské společnosti Cambridge Analytica, která se dostala k údajům asi o 87 milionech uživatelů Facebooku bez jejich souhlasu. Vyšetřování se soustřeďuje na to, zda sdílení dat s Cambridge Analytica a další podobná selhání porušily dohodu s FTC z roku 2011 o ochraně soukromí uživatelů.

Největší pokutu, kterou FTC udělila za selhání při ochraně soukromí, dostala v roce 2012 firma Google, a to 22,5 milionu USD (514 milionů Kč). V roce 2015 se FTC dohodla s firmou Teva Pharmaceutical Industries na urovnání obvinění za porušování antimonopolních pravidel firmou Cephalon, kterou Teva koupila. V rámci urovnání zaplatila 1,2 miliardy USD.

Kvůli ochraně soukromí má Facebook problémy v Německu. Firma nesmí do budoucna bez souhlasu německých uživatelů vyhodnocovat dohromady data, která o nich získala na různých platformách. Jak minulý týden oznámil šéf Spolkového kartelového úřadu Andreas Mundt, sociální síť má 12 měsíců na to, aby změny převedla do praxe. Rozhodnutí antimonopolního úřadu se ale také může bránit soudně, s čímž se počítá.

Mundt připomněl, že Facebook sbírá data o uživatelích z mnoha různých zdrojů a platforem − ze samotné sociální sítě, aplikací jako WhatsApp nebo Instagram, které koncernu patří, a také třeba z řady webových stránek, které jeho uživatelé navštíví. Všechna data pak Facebook sloučí, přiřadí k příslušnému facebookovému kontu a společně vyhodnocuje.

To se nyní má změnit. Facebook sice bude moci nadále sbírat o uživatelích různá data, ale v "budoucnu bude moci tato data dávat dohromady jen pod podmínkou, že s tím uživatel bude skutečně souhlasit". Dnes takovou možnost nemá. "Uděláme u Facebooku do budoucna jistý druh vnitřní dekartelizace dat," řekl Mundt, podle něhož nebude mít podnik možnost vyloučit uživatele, kteří se slučováním dat nebudou souhlasit.

V Německu je 23 milionů lidí, kteří Facebook užívají každý den, což představuje tržní podíl 95 procent. Pokuty zatím německý antimonopolní úřad síti dávat nechce. Počet registrovaných Čechů na FB se loni zvýšil zhruba o šest procent na 5,3 milionu.