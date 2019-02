Zastropování evropských dotací pro zemědělce by mělo nejhorší dopad na středně velké podniky, myslí si ředitel společnosti Zdobnice Josef Dušek. Pokud by prošel návrh Evropské komise, aby jedna farma dostala na přímých platbách maximálně 100 tisíc eur ročně, jeho podnik by musel propustit část ze svých 90 zaměstnanců.

"Díky dotacím jsme schopni udržet alespoň určitý standard mezd. Tvoří kolem 50 procent celkového objemu peněz na výplaty. V případě zastropování bychom museli zredukovat nákladnou živočišnou výrobu, která je náročná na lidskou práci," říká Dušek.

Právě živočišná výroba je podle něj velmi důležitá pro venkovské oblasti, protože vytváří zaměstnanost. V Česku se jí největší měrou věnují velké a střední podniky, jichž by se zastropování dotací dotklo nejvíce. To by v důsledku mohlo vést k odlivu lidí z venkova, upozorňuje Dušek.

Zdobnice Akciová společnost Zdobnice působí v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji 25 let. Na 2200 hektarech se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Hospodaří v katastrech Rybná nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí a Pěčín. Chová přes 2200 kusů skotu, z toho 800 kusů dojných krav. Více než 50 procent tržeb tvoří produkce mléka.

Společnost Zdobnice hospodaří v podhůří Orlických hor, kde na rozdíl od jiných venkovských oblastí zatím nemají problém s úbytkem obyvatel. "Díky velké koncentraci průmyslu tady počet lidí spíše narůstá. A obecním úřadům v okolí se vcelku daří shánět pozemky, aby mohly stavět bytové domy pro nově příchozí," líčí ředitel Dušek.

Zemědělcům ale přítomnost průmyslových podniků poněkud komplikuje nábor zaměstnanců. "Zhruba 15 kilometrů od nás se nachází závod Škody Auto v Kvasinách. A automobilové společnosti samozřejmě nabízí vyšší mzdy než zemědělské podniky. Je to tedy neustálý boj," popisuje Dušek.