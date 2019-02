Krávy na rodinné farmě Frühbauerových nedojí lidé, ale robot. Když si zvířata pravidelně chodí pro jídlo, automaticky je podojí. Navíc dokáže sledovat různé údaje o dojnicích včetně toho, kolik mléka nadojily či v jaké fázi laktace se nachází. Takoví roboti jsou v kravíně dva a během 20 minut se u nich vystřídá desítka dojnic. To vše, aniž by to musel kdokoliv kontrolovat.

"Průměrně nadojí jedna kráva díky novým technologiím asi 33 litrů mléka denně. Pokud bychom se museli obejít bez robotů a dojili bychom ručně, bylo by toho výrazně méně, a navíc by to v tomto množství nebylo možné ve dvou lidech časově zvládnout," říká Jan Frühbauer.

Kravín 4.0

V malé vesnici Peršíkov na Vysočině žijí čtyři desítky lidí. Rodina Frühbauerových, která ve vlastním kravíně chová dvě stovky krav a mladých býků, mezi nimi zaujme na první pohled. Zhruba sedmisetkilové dojnice nadojí každý den přes 2000 litrů čerstvého mléka, které putuje do mlékáren k dalšímu zpracování nebo na stůl jejich sousedů.

Na rodinné farmě zaměstnávají pouze jednoho člověka a občas pár brigádníků. Jinak veškerou práci dělají sami, někdy jim ještě pomáhají jejich rodiče a děti. "Můžeme si dělat, co chceme, a o všem si rozhodujeme sami, což má své velké výhody. Zároveň ale když se něco nepodaří, tak si všechno odneseme," vysvětluje Markéta Frühbauerová.

Jejich kravín spíš připomíná zavedenou IT firmu, kde většinu věcí dělají roboti a nové technologie. Jen místo vývojářů a IT specialistů jsou zde hlavními aktéry dojnice. Při prohlídce nás doprovází další robot, který shrnuje skotu stravu, aby na ni dokázal dosáhnout. Jiný přístroj zase připomíná velký kartáč, jejž navíc používají samy dojnice tak, že do něj hlavou strčí a on je poškrábe po hřbetě.

Jako moderní zemědělci se Frühbauerovi snaží nových technologií využívat. Právě investice do inovací jim výrazně ulehčují práci, bez nich by farmu podobné velikosti nebylo vůbec možné provozovat. Navíc pomocí nich mohou práci zvládnout sami a nemusí hledat nové zaměstnance, což je podle manželů v dnešní době velký problém.