Rodinné vinařství Víno J. Stávek sídlí ve Vinařském dvoře v Němčičkách. Specializuje se na fortifikovaná vína, jejichž produkce je v tuzemsku velmi nevšední, a také na růžová, která se v soutěžích umisťují na předních příčkách. Důležitou součástí produkce jsou i rodinná cuvée, jejichž recept pochází vždy od jednoho z rodinných předků.

Zvyšování povědomí o víně předává současný enolog a majitel vinařství Jan Stávek nejen návštěvníkům, ale také studentům. Působí jako lektor výroby vína na České zemědělské univerzitě v Praze, Vinařské akademii ve Valticích a Národním vinařském centru. "Jen publikování jsem prozatím pověsil na hřebík. Budu se nyní nějakou desítku let raději sobecky věnovat kultivaci a rozvoji vyrůstající generace vinařů u nás v rodině," říká Jan Stávek.

Co se vám na Němčičkách nejvíc líbí?

Jejich akčnost. Žije zde spousta schopných lidí, kteří se nebojí investovat čas do zdánlivě nereálných projektů. Jsme malá obec, ale máme tady poměrně bohaté zázemí, kulturní i sportovní. Kde dnes člověk najde na malé obci fungující koupaliště a k tomu ještě nejníže položenou lyžařskou sjezdovku v Evropě? A to všechno mezi vinicemi a meruňkovými sady.

Máte tradici výroby vína v rodině?

Naše vinařství datujeme od roku 1898, kdy můj pradědeček začal budovat Vinařský dvůr, v němž nyní hospodaříme, ale generace před ním byli také vinaři. Jen možná ne tak viditelní jako pradědeček. Generace před ním a po něm měly soukromé vinaření kvůli režimu těžší. Nabízelo by se říct, že jsem se jednoduše ve vinařské rodině narodil, takže jsem měl osud zpečetěn, ale realita je složitější. K vínu jsem se dostal oklikou, když jsem to otcovo začal vozit do Olomouce, kde jsem po gymnáziu studoval chemii životního prostředí. Nejdříve jsme jen tak popíjeli na kolejích, pak jsem začal organizovat řízené degustace a zjistil jsem, že o víně něco vím. Hned po absolvování univerzity jsem se dal na studium vinařství a to mě pohltilo.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Rozmanitost vína. Nejen výsledného nápoje, ale také práce na něm. Výroba vína se dotýká spousty disciplín. Musíte trochu rozumět meteorologii, pedologii, geologii, strojírenství, ale také biochemii, analytické chemii, mikrobiologii, gastronomii, marketingu a obchodu. Je ideální, když k těmto technickým oborům vinař zapojí cit a respekt k historii a tradici.

Jak je to s pracovní silou na venkově?

V době téměř stoprocentní zaměstnanosti se velmi těžko shání ruce do vinic. O to hůře na sezonní práce, které se často musí provádět při nepřízni počasí. Ve vinicích proto můžete zaslechnout hlasy pracovníků mluvících slovensko-maďarsky. My se snažíme práci zvládnout především vlastními silami, případně moderní vinohradnickou technikou, ale už jsme museli párkrát najmout i tyto pomocné pracovníky.