Josef Stehlík

předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

"Nejdůležitější je podle mého názoru snížit českým farmářům byrokracii a administrativu. Zároveň potřebují méně nesmyslných kontrol, více prostoru pro nové podnikání a větší podporu odpovědného hospodaření. Odpovědného ke krajině, zdrojům, jako je voda či půda, a k venkovu jako sociálně-ekonomickému prostoru. Čeští sedláci potřebují možná i více respektu ze strany široké veřejnosti ke své práci, který si ale musí zasloužit především oni svým způsobem hospodaření a podnikání na venkově. Mnohem přijatelnější by byl stav, kdy by na našem území převažovaly rodinné farmy a byly rozprostřeny stejnoměrněji po celém venkově. Tím totiž dostává venkov, každá vesnice, mnohem větší šanci přímo participovat na příjmech, které se zde tvoří. To zkrátka velké holdingy nedokážou zajistit − vazbu na venkov, nejen zaměstnanecké příležitosti v několika střediscích své firmy, ale přímou práci a podnikání v konkrétní vesnici. To jsou klíčové věci ke zlepšení současné situace."

Jiří Krist

předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky

"Stejně jako ostatní občanské či podnikatelské skupiny by ani čeští farmáři neměli žít a fungovat jen ve své bublině, ve svém uzavřeném profesním světě, ale měli by být plně zapojeni do dění v české společnosti. Zemědělci rádi tvrdí, že krmí český národ, ale oni ho nemají jen krmit, mají se spolu s ostatními zapojit do řady dalších věcí, které by národu a republice prospěly: tvorba a ochrana krajiny, rozvoj venkovské kultury, podíl na vzdělávání na venkově, ale také zajištění zdrojů vody, obrana půdy před chemizací a umrtvením nebo nabídka zajímavé a dobře placené práce i v těch nejmenších obcích. Čeští farmáři potřebují být součástí společnosti, pak se za ně tato společnost postaví, bude preferovat jejich zdravé a kvalitní potraviny před zahraniční konkurencí a nebude jim závidět 50 miliard korun ročních dotací, protože uvidí, že to jsou dobře vynaložené peníze. Jednou z cest českého zemědělství může být zaměření se na bioprodukci. Přestože nyní v zemědělském odvětví pracuje zhruba pouhých 100 tisíc lidí a dochází k postupnému odchodu pracovníků, nemusí to být trvalý stav. V souvislosti s robotizací se očekává odliv lidí z českého průmyslu a služeb a díky tomu se může obnovit zájem o práci v ekozemědělství."