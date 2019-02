Já se chci fotit," volá vesele pan Jaroslav, řečený Jaroušek. Nechá přehazování sena ve stáji a s vidlemi v ruce ochotně pózuje fotografovi. Dobře naložený čtyřicátník dochází na farmu od pondělí do pátku na tři hodiny denně pracovat jako pomocný ošetřovatel hospodářských zvířat.

Jaroslav je jedním z 33 lidí, kteří na farmě Apolenka v obci Spojil využívají služeb sociální rehabilitace. Východočeská neziskovka pomáhá lidem s mentálním i zdravotním postižením a duševně nemocným při zlepšování pracovních dovedností. Ošetřují tu zvířata, pracují jako údržbáři, zahradníci, v mlékárně nebo kanceláři. To vše by jim mělo umožnit si současně zaměstnání udržet nebo získat nějaké nové. "Je to dřina, ale zase je s nimi legrace," přiznává hlavní hipoložka farmy Diana Houdová.

Kojenci na koni

Služba je zdarma a je určena handicapovaným lidem ve věku 18 až 64 let, přednostně z Pardubic a okolí, kteří mají zájem o pracovní uplatnění. Zaměstnanci Apolenky jim pomáhají rovněž s vyjednáváním pracovních pohovorů, doprovázejí je na sjednané schůzky nebo je podporují při začlenění do kolektivu.

Fotogalerie Fotogalerie Kůň vám půjčí nohy

Už více než 14 let na farmě u Pardubic rovněž podporují duševně nemocné a handicapované i pomocí hiporehabilitace. Tedy podpůrné léčebné metody využívající pohyby koňského hřbetu a prostředí okolo koní k terapeutickým účelům. Apolenka patří mezi střediska s nejvíce koňmi se specializačními zkouškami v Česku a také podle počtu klientů je jedním z největších u nás.

"Pro hiporehabilitaci se hodí všechna plemena a typy koní, ale ne všechny individuality," vysvětluje Diana Houdová. Jak to celé funguje? Léčebným prvkem hipoterapie jsou impulzy ze hřbetu koně, které působí na člověka. Uživatel balancuje na koňském hřbetě, který se rytmicky pohybuje nahoru, dolů, dopředu, dozadu a do stran, a musí se přizpůsobovat jeho rytmu. Jak se kůň hýbe, vychyluje pacienta z rovnováhy a ten je nucen aktivně vyhledávat těžiště, což pozitivně ovlivňuje rovnováhu a koordinaci těla.

"Hiporehabilitací se dá simulovat spousta situací," přibližuje tuto metodu Houdová. "Třeba u dítěte, které nechodí, lze napodobit chůzi. Kůň mu půjčí nohy, impulzy jdou do mozku, jako by dítě chodilo, a mozek zase učí reagovat nohy."

Za "koňskou rehabilitací" míří na východ Čech především pacienti s dětskou mozkovou obrnou, po úrazech pohybového aparátu, lidé s vadným držením těla nebo roztroušenou sklerózou. Samotná terapie probíhá jednou týdně tak, že pacient leží nebo sedí na vedeném koni a asi půl hodiny s ním "cvičí" vyškolený fyzioterapeut. "Čím dřív se začne, tím jsou pokroky viditelnější," dodává ředitelka Apolenky Jolana Štěpánková. Výjimkou tu proto nejsou ani půlroční kojenci.

Do Apolenky dochází také stále více dětí s poruchami chování, pozornosti, autistů, ale i lidí s psychiatrickými onemocněními. "Někdy nám volají rodiče, že jejich dítě díky nám začalo mluvit nebo chodit. V takových chvílích si říkáte, že vaše práce má smysl," přiznává Diana Houdová.