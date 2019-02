Český venkov trápí vylidňování i stále se zhoršující kvalita půdy. Mohou za to zejména velké zemědělské podniky, které půdu ničí intenzivním zemědělstvím, domnívá se poslankyně za ODS Veronika Vrecionová. Problémem venkova je podle expertky na rozvoj venkova a sociální politiku i jeho neschopnost udržet si mladé lidi. Podle ní je potřeba pro ně vybudovat kvalitnější infrastrukturu i zjednodušit byrokracii, aby se mladým lidem vyplatilo podnikat ve svých obcích a aby neodcházeli do velkých měst.

Jak se daří českému venkovu?

Není na tom dobře. Doufám, že se nenaplní nejhorší možné scénáře jeho vylidňování a že to nebude tak, že by tam už nikdo nežil a jezdili bychom tam jen o víkendech na chatu. Máme v něm totiž velký poten-

ciál a pevně věřím, že se situace může zlepšit nebo minimálně neustále se zhoršující trend zastavit či zpomalit.

Veronika Vrecionová (53) poslankyně ODS, místopředsedkyně zemědělského výboru ◼ V lednu 1990 začala pracovat v oddělení zahraničního protokolu Kanceláře prezidenta republiky.

◼ Starostkou obce Přezletice byla zvolena v roce 2006 a o čtyři roky později se stala senátorkou za obvod Mělník.

◼ V parlamentních volbách v roce 2017 byla zvolena poslankyní ve Středočeském kraji.

◼ Momentálně je místopředsedkyní zemědělského výboru a členka výboru pro sociální politiku.

Je tím Česká republika v porovnání s ostatními evropskými státy nějak výjimečná?

Není to v žádném případě jen náš problém, jedná se bohužel o celosvětový trend. U nás je ten problém ovšem trochu jiného rázu než u západních států. Trend stěhování se do velkých měst je celosvětový. Struktura českého zemědělství byla výrazně ovlivněna kolektivizací, která proběhla v 50. letech minulého století. Nejhůře dopadl slovenský a český venkov, například v Polsku alespoň zůstali menší zemědělci, a tak nevznikly velké lány. Kolektivizace se u nás uskutečnila asi v největší míře z celé Evropy a doplácíme na to dodnes. Došlo k úplnému odtrhnutí lidí od venkova, sedláků od jejich původních majetků. To se stále nepodařilo napravit. Jsou země, kde bychom se mohli inspirovat, a nemusíme ani jezdit daleko. Stačí se podívat do Rakouska či Bavorska. Samozřejmě i tam mají své problémy, ale lidé jsou hrdí na to, že si koupí sýr od svého lokálního zemědělce.

Co trápí český venkov nejvíce?

Nejde jen o jeho vylidňování, vážným problémem je také například sucho, zhoršující se kvalita půdy, špatná infrastruktura, chybějící vysokorychlostní internet, ale i stále větší administrativní zátěž pro malé podnikatele a farmáře. Místo abychom usnadňovali život těm malým, tak jim ho ještě komplikujeme, což je cesta do záhuby.

Zmínila jste sucho. Jak s ním lze bojovat?

Musíme se naučit lépe zadržovat vodu. Potýkáme se s rychlými dešti, které půda nedokáže dostatečně zadržet. Kvalitu půdy zhoršuje intenzivní zemědělství, které je potřeba změnit. Pomoci by mohlo například agrolesnictví, jež kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce. Agrolesnictví kvalitě půdy rozhodně pomáhá, jenže zase není zajímavé pro velké podniky. Pro ně je to příliš pracné.

Z venkova často odcházejí za prací a za lepšími službami mladí a vzdělaní lidé. Jak tomu zabránit?

Musíme jim usnadnit podmínky pro podnikání a práci. V dnešní době lze také řadu zaměstnání dělat z domova, podpora tohoto formátu práce by byla prospěšná a dokázala by udržet mladší lidi na venkově. S tím souvisí zavedení například vysokorychlostního internetu v obcích po České republice. V současnosti se také zhoršuje celková obslužnost obcí, zavírají se malé obchody a hospody, ty jsou přitom velmi důležitou součástí venkova, jelikož slouží nejen jako podnikatelské příležitosti a vytvářejí pracovní místa, ale také jako komunitní centra pro setkávání. To jsou všechno faktory, které je potřeba změnit, abychom udělali venkov zajímavý pro mladé lidi.