Na mostecké hlavní třídě Budovatelů zametá chodník četa Romů v oranžových vestách. Je úterý, devět ráno a skupinka důchodců míří do pekárny s pultovým prodejem a posezením. Všechny stolky jsou obsazené, penzisté si pochutnávají na kávě a zdejším nejlevnějším sladkém produktu, makovém loupáku.

"A pak toho psa stáhli z kůže," zaslechnu útržek z vyprávění staršího muže od vedlejšího stolu. Není jasné, jestli jde o popis reality, nebo třeba nějakého drsného uměleckého díla. I když si seriál Most! v jedné části pohrává s předsudkem, že Romové běžně jedí psy, žádná podobná drastická scéna v něm není. O současném televizním hitu ale sám od sebe začne mluvit můj náhodný spolustolovník Pavel Zíka. Pětačtyřicetiletý dělník z nedaleké chemičky v Záluží bydlí pár set metrů odsud v jednom z paneláků tvořících centrum Mostu.

"Včera jsem se byl dívat na seriál přímo v plné Severce, byl tam i Franta," ukazuje pan Zíka společné selfie s hercem Zdeňkem Godlou, který v seriálu hraje romského popeláře Frantu. Na otázku, jak se dnes žije v reálném Mostě, zdejší rodák Zíka tvrdí, že "hůř než dřív". "A můžou za to Cikáni, protože se tu poflakují jejich dětské gangy a okrádají lidi. Holka večer nemůže jít sama, protože by přišla o mobil," tvrdí dělník z chemičky.

Policejní statistika větší kriminalitu nezletilců, a to i těch mladších 14 let, v posledních letech v Mostě bohužel potvrzuje, o dětských ganzích veřejně mluvil i ředitel mostecké policie, o etnicitě pachatelů si úřady ovšem záznamy nevedou. Při návštěvě zdejšího obchodního střediska Central a v jeho okolí sice i dopoledne narážíme na zdánlivě bezcílně bloumající skupinky převážně romských dětí, z nichž některým může být teprve 10 let a které by nejspíš měly být ve škole, žádného incidentu jsme však svědky nebyli.

"Ten seriál ale to napětí v Mostě uvolnil. Lidi se společně zasmějou a nálada je pak jiná," říká pan Zíka. Libuje si nad lidovými cenami pečiva a sladkostí ve zdejší provozovně. Pochlubí se ale, že jeho dcera vyráběla dorty pro jednu z mála "lepších" mosteckých kaváren, která se nachází naproti, v prvním patře obchoďáku Central. Tam jsou zákusky několikanásobně dražší, a proto tam pan Zíka nechodí.