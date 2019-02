Konečně mládí − sociálnědemokratické mládí! To by mohlo zachránit ČSSD od úplného propadu, zaznívá z médií i zevnitř sociální demokracie samé v posledních měsících. Naděje se vkládají do Tomáše Petříčka, ale zejména do Jany Maláčové. Sotva se na konci července loňského roku stala ministryní práce a sociálních věcí, začal ve straně růst dlouho nevídaný optimismus.