Když se Jana Maláčová loni v létě ujala funkce ministryně práce a sociálních věcí, neznali ji ani mnozí spolustraníci z ČSSD. Ministerskou funkci přebírala s nálepkou politicky nezkušené úřednice narychlo zaskakující za Petra Krčála, který rezignoval kvůli nejasnostem ve své bakalářské práci. Po půl roce ve vysoké politice je sedmatřicetiletá Maláčová jednou z nejvýraznějších tváří chřadnoucí strany a podle mnohých také její poslední nadějí na záchranu.

Vlídný úsměv a klidný tón si při rozhovoru s HN ministryně udrží až do chvíle, kdy dostane otázku, zda jsou podle ní opravdu obědy zdarma ve školách potřeba i proto, aby se některé děti naučily jíst příborem. Ostře odpoví, že to je až ten poslední argument, a ukáže svoji ráznou tvář. Tu, kterou znají její mladí kolegové z ČSSD, tvář sebevědomé ženy s jasnými názory, sympatizující s feminismem. Názorové oponenty Maláčová tvrdě odráží, jindy reaguje ironickým smíchem. "Pan předseda tady přesvědčuje seniory, že jsou bohatí," reagovala minulý týden v České televizi na slova předsedy senátorského klubu ODS Miloše Vystrčila, že podíl lidí ohrožených chudobou je v Česku v mezinárodním srovnání nízký.

Mluví se o ní jako o autentické sociální demokratce, která se chce zastávat seniorů, handicapovaných, lidí pracujících za nízkou mzdu nebo sociálně slabých rodin. Její návrhy řešení sociálních problémů jsou ale někdy až příliš štědré a kritici ji také nešetří − nazývají ji soudružkou nebo Venezuelou, v odkazu na jihoamerický stát, který je i kvůli rozhazování v rozkladu. "Její protivníci by si měli uvědomit, že před nimi nesedí naivní děvče a že umí být ve vyjednávání tvrdá," říká exministr a nynější poradce Maláčové Zdeněk Škromach, který si ji pamatuje už z jejího rodného Uherského Hradiště.

37 let je ministryni práce Janě Maláčové. Než nastoupila do funkce, pracovala ve státní správě na úřednických pozicích. 15 dní zbývá do chvíle, než bude sjezd ČSSD volit nové vedení. Post předsedy se pokusí obhájit ministr vnitra Jan Hamáček, Maláčová se uchází o pozici místopředsedkyně. Členkou ČSSD je od roku 2008. 9 let strávila studiem na zahraničních univerzitách. Nejprve absolvovala politologii na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu v Německu a později v letech 2014 až 2016 také politickou ekonomii Evropy na London School of Economics ve Velké Británii. Ovládá tak němčinu i angličtinu. 36 procent Zhruba takový je podíl žen v členské základně ČSSD, přesně je jich 5954. Čtyřem členům strany je nad 90 let, z toho je jedna žena.

Náhradní řešení s překvapením

Neokoukaná politička je spolu s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem součástí strategie předsedy ČSSD Jana Hamáčka, jak stranu opticky omladit. Následovat má i modernizace programu, který se chce zaměřit třeba na to, jaké dopady má robotizace průmyslu na nabídky práce. "Jana Maláčová i Tomáš Petříček jsou překvapení. Přicházeli do vlády jako náhradní řešení, takže reakce na ně byla zpočátku rozpačitá. Podle mě oba zazářili a patří k tomu nejlepšímu, co nyní sociální demokracie má," tvrdí starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Členem ČSSD je přes dvacet let a řadí se mezi úspěšné starosty, s nimiž chce Hamáček nový program strany tvořit. Někteří zasloužilí straníci se k novým tvářím staví zatím rezervovaně − u Maláčové se paradoxně obávají její přílišné levicovosti −, přibývá ale těch, kteří výsledky jejich práce na ministerstvech respektují. Minimálně do březnového sjezdu strany tak vládne na bojišti klid.