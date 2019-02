Některé ikonické firmy 20. století začínaly svůj byznys rozjíždět v garáži. Německý lékárník August Oetker na konci 19. století experimentoval s novými léky a potravinářskými přípravky v temném kumbálu, aby ho pokud možno nikdo neviděl. Když zákazníkům poprvé nabídl kypřicí prášek, ještě netušil, že právě tento produkt dá vzniknout jedné z nejproslulejších původně potravinářských firem, jež bude známa nejenom v Německu, ale i daleko za hranicemi. Dnes společnost ­Oetker-Gruppe (zastřešená holdingem Dr. August Oetker KG) zahrnuje kolem 400 firem z různých oborů. Cesta k vybudování tohoto konglomerátu ale byla složitá.

Kolo podnikatelského štěstí v historii rodinné firmy roztáčeli hlavně dva muži. Jako první se do expanze doma i v zahraničí pustil Rudolf August Oetker, vnuk zakladatele firmy. Narodil se v září 1916, půl roku poté, co jeho otec, velící praporu německé pěchoty, zahynul v bitvě u Verdunu. Jeho matka Ida se podruhé vdala za průmyslníka Richarda Kaselowského, který se v roce 1921 stal šéfem firmy. Kaselowsky v tom roce fakticky převzal řízení firmy. Původně zastával liberálně konzervativní názory, ale záhy se stal obdivovatelem "nového řádu". Rodící se nacistická ideologie hlásající kázeň, pořádek a nadřazenost německého národa mu imponovala. Rudolf August Oetker na svého otčíma hodně dal. V květnu roku 1933 vstoupil do Na­cionálně socialistické dělnické strany Německa (NSDAP), a dokonce se přihlásil ke zbraním SS. Jako mladý muž si zakládal na tom, že se pravidelně stýká se špičkami SS. "Byl nesmírně šťasten, když byl na jednom večírku představen samotnému Adolfu Hitlerovi," uvádí německý historik Andreas Wirsching v časopise Der Spiegel.

Před vlastní temnou minulostí se neskrýváme

Wirsching spolu se dvěma dalšími historiky prozkoumal "hnědou minulost" Rudolfa Augusta na základě podnětu jeho syna Augusta. Po otcově smrti v roce 2007 historikům zpřístupnil soukromý rodinný archiv a jejich bádání také financoval. Výsledkem tříleté práce byla obsáhlá, více než šestisetstránková studie. Vyšla knižně pod názvem Dr. Oet­ker a národní socialismus a potvrzuje, že podnikání Oetkerových za nacistického režimu jen kvetlo.

Potraviny a potravinářské přípravky v prášku si zejména ve válečných časech rychle našly cestu do továrních velkokuchyní i vojenských polních kuchyní. Firma v nelehkých hospodářských časech vydávala kuchařky s levnými recepty, které šly na dračku. Jenom Bible se v tehdejším Německu vydávala ve větším nákladu než recepty Oetkerových. Historická studie rovněž potvrzuje, že firma Dr. Oetker za druhé světové války využívala nucenou práci, kterou museli v Říši vykonávat jednak lidé uvěznění v koncentračních táborech, jednak občané okupovaných zemí. Jen z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava bylo na práci "v Reichu" postupně nasazeno kolem 640 tisíc lidí. Firma nuceně nasazované využívala zejména v nedávných akvizicích, například v továrně Kochs Adler na šicí stroje nebo v chemičce v Budenheimu.

Rodina Oetkerových se ale během války obohatila i během arizace, tedy vyvlastňování židovského majetku. Výhodně koupila vilu v lepší hamburské čtvrti a později k ní přidala i sousední pozemek. "Pokud šlo o to, koupit výhodně majetek, jehož se Židé museli vzdát, neměli Richard Kaselowsky ani jeho nevlastní syn Rudolf August vůbec žádné zábrany," podotýká historik Wirsching. Tímto způsobem se Oetkerovi dostali také k berlínskému pivovaru Groterjan, jehož koupě znamenala začátek jejich podnikání v pivovarnictví.