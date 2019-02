Cesta na Mars bude dostupná pro většinu lidí žijících v rozvinutých ekonomikách. Stačí, když prodají dům, a mohou se stěhovat, představuje si zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk.

"Jsem přesvědčen, že stěhování na Mars bude jednoho dne stát méně než 500 tisíc dolarů (asi 11 439 000 korun), a možná dokonce i pod 100 tisíc (asi 2 288 000 korun)," napsal vizionář Musk v příspěvku na Twitteru. "Cena letu bude dost nízká na to, aby na ni měla většina lidí žijících v rozvinutých zemích," doplnil Musk.

Letenka zpět na Zemi bude navíc podle něj zdarma. Klíčem k dostupným letům do vesmíru je podle webu Space.com opětovné využívání raket a kosmických lodí. K rudé planetě by cestující měla dopravovat loď Starship, kterou do vesmíru vynese raketa Super Heavy. Tato raketa se pak vrátí na Zemi a následně bude moci odstartovat znovu.