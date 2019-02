Když vám vadí pravidla hry, změňte je. Tahle věta se leckomu vybaví, když slyší francouzské volání po úpravě regulí, kterými se řídí povolování fúzí velkých evropských firem. Podle práva nad tím bdí Evropská komise, která má na jednotném evropském trhu roli antimonopolního úřadu. Paříž chce, aby rozhodnutí komise zakázat nějakou konkrétní fúzi do budoucna nebylo definitivní. Státy Evropské unie by prý měly mít právo takové rozhodnutí zvrátit.

Francouzi doslova zuří kvůli tomu, že komise odmítla povolit plánované spojení francouzské firmy Alstom s německým Siemensem. Paříž i Berlín argumentovaly, že díky sloučení vznikne evropský šampion, který bude mít sílu na to, aby se měřil s čínskou konkurencí. Brusel namítl, že tato konkurence je momentálně víc fiktivní než reálná a spojením by vznikl na poli rychlovlaků monopol.

Bez ohledu na námitky ohledně úpravy pravidel během hry mají francouzské stesky něco do sebe. Reálně hrozí, že čínské firmy, ať už státní, nebo fakticky pracující ve státním zájmu, "požerou" zajímavé a strategicky významné evropské podniky. Pole, na kterém s nimi Evropané soutěží, není kvůli otevřeným i skrytým subvencím, které mají čínské firmy k dispozici, pro všechny stejné.

Na druhou stranu − Evropská komise jakožto dohlížitel nad férovostí hospodářské soutěže funguje rozhodně dobře. Pokud by poslední slovo o fúzích měli politici, těžko si představit, jak by to přispělo ke kvalitě rozhodování.