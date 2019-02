V Česku je dnes čím dál výjimečnější narazit na obchodníka, který by neumožňoval platbu kartou. Drobní živnostníci a řemeslníci platebními terminály však mnohdy nedisponují. Nejčastěji to zdůvodňují tím, že zavedení plateb kartou je pro ně drahé. Zatímco velcí obchodníci mají terminál často zdarma a z plateb přes něj odvádějí provozovatelům třeba jen 0,5 procenta, u těch menších může jít o dvě procenta i víc. Vzniká ale plán, který by to měl změnit.

"Chápeme, že malí živnostníci mají finanční bariéry, proč platební terminál nemají. Chtěli bychom proto vytvořit fond, ze kterého by dostávali terminály zdarma, a budeme se bavit i o tom, jak by se jim mohly snížit také poplatky za přijímání karet. V praxi by to mělo začít fungovat od ledna 2020," řekla HN Marta Nováková (za ANO), ministryně průmyslu a obchodu.

Za novým projektem stojí vznikající aliance. Ministerstvo průmyslu a obchodu se v ní domlouvá se Svazem obchodu a cestovního ruchu, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a společností Mastercard.

216 tisíc platebních terminálů bylo v na konci roku 2018 v Česku. Až 200 tisíc platebních terminálů by podle vize ministryně Marty Novákové mohli dostat drobní živnostníci z nově vznikajícího fondu.

"Chtěli bychom dát terminál zdarma sto tisícům až dvěma statisícům malých živnostníků. Už brzy bychom měli podepsat memorandum o vytvoření fondu, ze kterého by se tato aktivita měla financovat," říká Nováková. Ministryně neskrývá, že nový projekt má i jiné důvody než motivovat drobné živnostníky k zavádění bezhotovostních plateb. "Chceme tím bojovat i se šedou ekonomikou," tvrdí Nováková.