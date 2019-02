Ultimátum čínské firmy ­Huawei, která hrozí Česku žalobou kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vyprší už dnes. Firma prohlašuje, že se obrátí na soud, pokud český úřad neustoupí od varování před používáním technologií Huaweie ve státních úřadech a klíčové infrastruktuře, jako je například řízení energetiky. Na 160 státních úřadů teď prověřuje možná rizika vyplývající z použití zařízení Huawei.

Na tuto firmu upozorňuje i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Tento týden je na návštěvě střední Evropy a o tématu čínské technologické hrozby tu mluví.

Experti jsou vůči možnému soudnímu procesu spíš skeptičtí. "Huawei už podobným soudem hrozil dříve, například loni v Austrálii. Ale tyto hrozby se většinou nevyplní," řekla v rozhovoru pro HN Samantha Hoffmanová, americká sinoložka a nyní pracovnice Centra pro kybernetickou politiku Australského institutu strategické politiky. "Huawei tím jde do rizika, že soud či jiný státní úřad potvrdí varování úřadu pro kybernetickou bezpečnost. To je to poslední, co čínská firma potřebuje."