Konkurenční boj a zvyšující se nároky zákazníků nutí obchodní řetězce v Česku měnit design svých prodejen potravin. Největší z nich podle tržeb − společnost Kaufland − loni investovala do otevření nových obchodů a rekonstrukce těch stávajících více než 3,1 miliardy korun. Obdobnou částku Kaufland plánuje utratit i v letošním roce.

Stovky milionů korun investuje také Penny Market − největší řetězec v tuzemsku podle počtu obchodů. "V současné době prochází celá síť prodejen Penny Market největší modernizací v historii," sdělil HN jednatel společnosti Martin Peffek.

"Postupně kompletní modernizací projde všech našich 380 prodejen," dodal s tím, že vloni firma zcela změnila koncept více než 70 poboček. Cílem je, aby jejich design oslovil i nové zákazníky.

"Celková investice překoná jednu miliardu korun," prohlásil Peffek.

Většina oslovených obchodníků zároveň plánuje otevření dalších prodejen, ačkoli prostor pro expanzi je na českém trhu značně omezen. Spíše než hypermarkety mají šanci uspět menší formáty, tedy supermarkety a hlavně diskonty, upozorňuje Zdeněk Skála, odborník na průzkum maloobchodu v poradenské firmě GfK. Hustší síť prodejen v důsledku znamená, že zákazník je vybíravější a je těžší udržet jeho věrnost.

"To, že v současnosti vidíme růst investicí řetězců do modernizace prodejen, je do značné míry nutnost," řekl Skála. "Z výzkumu GfK vyplynulo, že jednou z největších překážek, proč zákazníci odmítají nakupovat v konkrétních obchodech, je nepříjemné nákupní prostředí," vysvětlil.

Modernizací už prošla většina prodejen Lidl a další přijdou na řadu letos. V nových obchodech najdou lidé automaty na kávu, v některých je bezplatná wi-fi.