Akciové trhy zaznamenaly vynikající start do nového roku. Nejširší globální index MSCI All Country World připisuje od ledna vysoce nadprůměrný růst devět procent. Daří se přitom všem hlavním regionům. Americké akcie jsou premiantem se ziskem 10 procent. Zahanbit se nenechají ani evropské akcie se ziskem osm procent a japonské se zhodnocením šest procent. Námi preferované rozvíjející se trhy připisují zisk osm procent.

Tato zářná výkonnost přitom příliš nekoresponduje se slabými makroekonomickými daty z poslední doby, například údaji o průmyslové produkci či předstihovými indexy nákupních manažerů, které potvrdily, že světová ekonomika zpomaluje. Je to přitom patrné především v eurozóně, kde se mírná recese v průběhu letošního roku rozhodně vyloučit nedá.

Za akciovým růstem patrně stojí dva faktory. Zaprvé byly poklesy z konce roku 2018 zřejmě do značné míry přepálené a technického rázu, když investoři snižovali váhu akcií v portfoliích před koncem roku. To potvrdil průzkum Bank of America Merrill Lynch, když aktuální podíl hotovosti v portfoliích investorů je nejvyšší od globální finanční krize. A zadruhé pozitivně působila holubičí otočka amerického Fedu, který na konci ledna překvapil indikací, že již možná v tomto cyklu úrokové sazby zvedat nebude.

Související