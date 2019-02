Opravdová reforma důchodového systému je zatím v nedohlednu. Rodí se ale plán, jak Čechy více motivovat k tomu, aby si více a dlouhodoběji dobrovolně vytvářeli rezervy na stáří. "V zásadě by se mělo jednat o rozšíření již stávajících daňových úlev pro penzijní fondy a životní pojištění i na další finanční produkty," říká Šárka Šmolíková z tiskového oddělení ministerstva financí. "Měl by tedy existovat roční limit na daňový odpočet investované částky."

Češi by si tak mohli výhodněji ukládat a investovat peníze na penzi například i prostřednictvím spořicích vkladů, podílových fondů či přímých investic do cenných papírů. Vyloučeno není ani osvobození od daně u získaných dividend či výnosů z dluhopisů.

Na detailech daňových zvýhodnění ministerstvo financí teprve pracuje. Například se řeší sjednocení limitu pro daňový odpočet. U doplňkového penzijního spoření lze v současnosti odečíst od základu daně nejvýš 24 tisíc korun ročně. Stejně tomu je u životního pojištění. Zatím ale není jasné, jakou částku by bylo možné si odečíst ze základu daně v případě, že budou zavedeny nové možnosti výhodnějšího spoření na penzi.

A co už zřejmé je? Třeba u investic do podílových fondů se nepočítá se státními příspěvky. Lidem by ale podobně, jako je tomu nyní u penzijního spoření, mohl přispívat zaměstnavatel.