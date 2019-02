Když byl v minulosti Andrej Babiš zvolený předsedou hnutí ANO, vždy tvrdil, jak by byl rád, kdyby měl nějaké protikandidáty. Nikdy se tak nestalo a nestane se tak ani nadcházející neděli, kdy si ANO po dvou letech opět bude volit vedení.

Pozice Babiše je neotřesitelná, v roce 2015 získal na sněmu všech 186 delegátů, o dva roky později mu chybělo ke sto procentům 11 hlasů z 210 a teď lze očekávat podobný výsledek.

Shodou okolností bude opět potvrzený v čele hnutí téměř sedm let poté, co v květnu 2012 založil ANO. "Vznikli jsme jako Akce nespokojených občanů a já jsem přesvědčený, že jsme do politiky přinesli značné pozitivní změny. Jestliže naši kritici tvrdí, že ohrožujeme demokracii, tak je to nesmysl," říká Babiš a přitom si pochvaluje průzkumy veřejného mínění, které ANO dávají velký náskok před ostatními.

Téměř stejně silnou pozici jako Babiš má první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek, který je i nyní jasným favoritem na tento post. Zajímavější bude volba řadových místopředsedů. Zájemců je šest, křesla čtyři. V současnosti tyto posty drží hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, ministr životního prostředí Richard Brabec a bývalý primátor Brna Petr Vokřál. Čtvrtým místopředsedou byl Martin Stropnický, ale ten odešel dělat velvyslance do Izraele.

Kromě zmiňované trojice se chtějí stát místopředsedy další tři politici − šéf sněmovny Radek Vondráček, primátor Ostravy Tomáš Macura a další zástupce severu, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Ivo Vondrák. Nejvíce nominací z krajů má Vokřál, kterého chce za místopředsedu třináct krajů, ovšem hodně nominací mají i někteří další. Brabec jedenáct, Pokorná Jermanová devět a Vondráček osm. Macura s Vondrákem získali jen pouhou jednu nominaci.