Bude to znít možná pateticky, ale proč to nepřiznat. Čím byl pro středověkou Evropu italský mořeplavec, obchodník a autor cestopisů Amerigo Vespucci, tím se pro poválečné Československo stali cestovatelé Miroslav Zikmund (právě ve čtvrtek slaví sté narozeniny) a Jiří Hanzelka (†2003). S Amerigem si Evropa díky jeho barvitému spisu "Mundus Novus" spojila Nový svět, který nazvala Amerikou. Češi si zase teprve díky dvojici inženýrů H+Z a jejich poutavým reportážím, knihám a filmům z velkolepých výprav důkladně "osahali" a "osvojili" exotické končiny Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Oceánie. A přinejmenším v srdcích statisíců dospělých i dětí, kteří u nás v 50. letech dychtivě sledovali Zikmundovu a Hanzelkovu "tatraanabázi", se Afrika a Jižní Amerika proměnily v Zikmundii a Hanzelkii.

Cestovatelé, spisovatelé, filmaři

"Už jsem řekl vše, už žádný rozhovor. A jsem rád, že nic dalšího nemusím psát," ukončil Miroslav Zikmund, dnes stoletý jubilant, před časem své veřejné vystupování. Učinit s klidným svědomím takové rozhodnutí si mohl dovolit skutečně málokdo.

Zikmund s Hanzelkou bývají zmiňováni především jako mimořádně zdatní cestovatelé, kteří až do svého umlčení po roce 1969 strávili více než devět let v náročných podmínkách tropů, pouští, velehor nebo džunglí. Při nejslavnější první výpravě (1947−1950) do 44 zemí Afriky a Latinské Ameriky urazili za tři a půl roku sami se svou Tatrou 87 na 111 tisíc kilometrů. A druhá výprava, do Asie a Oceá­nie (1959−1964), byla srovnatelná, byť H+Z jeli s doprovodem a s dvěma nákladními tatrovkami 805.

Stejnou měrou však dvojici zajistilo slávu i to, že oba byli výjimečně plodní a erudovaní spisovatelé. A také dobří filmaři a fotografové. Zikmund má k dnešnímu dni na kontě 19 knih (čtyři samostatně) ve 176 vydáních, ale také čtyři celovečerní filmy plus 147 dokumentárních snímků. Z první cesty navíc vzniklo 702 rozhlasových a 293 časopiseckých reportáží. Dovezené předměty jsou dnes již součástí sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

H+Z se tak podařilo komplexně zachytit podobu i atmosféru končícího koloniálního světa v přelomových dvaceti poválečných letech. Úctyhodný rozsah a záběr jejich díla opravdu nepotřebuje další výklad ani popularizaci.

Na začátku byl byznysplán

Nejdelší cestou Miroslava Zikmunda (a platí to i o Jiřím Hanzelkovi) byla ovšem proměna rolí během života. Ne že by měnil ideály, vždy vyznával "baťovství" a hodnoty masarykovské republiky. Opsal však oblouk od komerčního inženýra přes obdivovanou celebritu k disidentovi, dnes je fenoménem svobodomyslnosti a společenské i mravní odpovědnosti.

Rodák z Plzně a evangelicky vychovaný syn železničáře se po absolvování gymnázia v roce 1938 dostal do Prahy na Vysokou školu obchodní. Už tehdy jej fascinovaly africké výpravy dr. Emila Holuba a snil o cestě kolem světa. Od roku 1925 si s železnou pravidelností vedl deník. Budoucností se ale zdála být kariéra byznysmena.

Jenže přišla okupace, válka a uzavření českých vysokých škol − a zrodilo se přátelství na život a na smrt se spolužákem Hanzelkou. Všechno bylo náhle jinak. Při náhradní několikaměsíční práci porážeče na plzeňských jatkách i během působení v pražské centrále Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce Zikmund využil čas a naučil se osm jazyků (němčinu, angličtinu, francouzštinu, arabštinu, italštinu, španělštinu, holandštinu a latinu). V roce 1943 se mu povedlo vycestovat na falešný průkaz do Alp. Hlavně však s Hanzelkou nepřestali navzdory nepříznivé situaci snít a připravovat výpravy do exotiky.