Mezi střední Evropou a Čínou se nachází rozlehlé sibiřské tajgy plné jehličnatých stromů. Přesto se do této asijské země vyváží stále více českého dřeva.

Může za to kůrovec, který už tři roky soustavně sráží ceny smrkového dřeva, protože se ho těží mnohem více než v minulosti. S kalamitou způsobenou lýkožroutem se potýkají i sousední státy. Dlouhodobě silný export do Německa a Rakouska už potřebu vyššího odbytu nezajistí, protože obě země mají samy dřeva přebytek.

Čína se tak stala po těchto státech třetím největším vývozním trhem smrkové kulatiny, tedy kmenů určených k dalšímu zpracování. A podle vývoje na trhu bude tento vývoz dále růst.

"Vyvezli jsme první dva kontejnery kůrovcového dříví, na které nejsou v republice zpracovatelské kapacity," říká například Miroslav Pacovský, soukromý majitel lesů ve středních Čechách. A není sám. Podle odhadů jsou v tuzemsku statisíce kubíků vytěženého kůrovcového dřeva, jež nemá odbyt. A další zůstává v lesích, protože ho těžaři nestíhají dost rychle vykácet.

Lesníci prodávají dřevo překupníkům, kteří mají v Číně nasmlouvané odběratele. Poté se dřevo vozí do přístavních měst v Severním moři nebo na Jadranu. K přepravě do Číny jsou využívány kontejnery, které dováží z Asie zboží do Evropy, aby se nevracely zpět prázdné.

"Dřevo se vyplatí poslat v kontejneru do Číny zřejmě proto, že přepravci mají volnou kapacitu, pro niž nemají na zpětné cestě lepší alternativu," podotýká Tomáš Pařík, místopředseda Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků a šéf obchodníka Wood & Paper.