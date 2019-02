Téměř čtvrt století trvalo, než poslanci "oživili" zákon, jenž umožňuje pokutovat ty z nich, kteří se řádně neomluví z jednání sněmovny. Při častějších absencích odteď mohou přijít až o celý plat.

Tato možnost sice byla uzákoněna už v roce 1995, jenže od té doby žádná skupina poslanců nerozhodla, kdo bude tyto omluvy kontrolovat. Až včera většina sněmovny odhlasovala, že to bude organizační výbor. Změnu iniciovali piráti, organizační výbor doporučila ODS. Pro návrh zvedlo ruku 136 ze 170 poslanců, několik se jich zdrželo − nejvíce bylo zástupců ANO a ODS.

Snadné schválení zarazilo předsedu sněmovny za ANO Radka Vondráčka. "Jsem rád a zároveň mírně překvapený, že to tak hladce prochází, zejména když se to nedařilo řadu let," prohlásil.

Zároveň ale poukázal na problém, který může udělat ze zákona jen bezcenný papír. Řada poslanců v zákulisí upozorňovala, že stačí, aby nahlásili omluvu, a už nebude hrozit žádný postih. Bez ohledu na to, co budou dělat mimo sněmovnu.