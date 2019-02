Hejtman Jiří Čunek chce ve Zlíně postavit novou nemocnici zhruba za osm miliard korun. Pokud záměr prosadí, půjde o první stavbu nové nemocnice v Česku od roku 1992, kdy se otevřela nová budova FN Ostrava. Skupina Penta dodá Zlínu své zkušenosti z podobných staveb na Slovensku. Pro kraj zároveň pracují dva bývalí klíčoví manažeři Penty.

Záměr výstavby nové nemocnice mají schválit zlínští zastupitelé v březnu. Kraj už teď ale vykoupil pozemky pro budoucí špitál ve zlínských Malenovicích. "Je už téměř jisté, že postavíme novou nemocnici. Je to nejlepší a logické řešení. Ve chvíli dostavby to bude jedna z nejmodernějších nemocnic na světě," řekl hejtman, který má v kraji silnou pozici. Čunek by měl mít v zastupitelstvu dost hlasů pro schválení nové nemocnice.

Nová stavba místo rekonstrukce

Stávající krajskou nemocnici ve Zlíně nechal postavit Tomáš Baťa před 92 lety. Dnes jsou budovy ve špatném stavu a jejich rekonstrukce by podle Čunka vyšla dráž než stavba nového zařízení na zelené louce.

Opoziční politici však jeho slovům příliš nevěří. "Rozhodně takový plán nepodpořím. Nevidím smysl v tom, aby kraj investoval tak velké peníze do betonu, aniž by předložil jasnou koncepci celého krajského zdravotnictví," říká Pavel Růžička, zastupitel kraje za ČSSD. "Takto velký projekt může dostat už tak zadlužený kraj na dlouhou dobu do velkých finančních problémů," upozorňuje Miloš Kucián z okresního sdružení České lékařské komory v Kroměříži. Dluhy Zlínského kraje se pohybují kolem dvou miliard korun a finanční problémy ještě nedávno měla i zlínská nemocnice.