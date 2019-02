Když si někdejší venezuelský prezident Hugo Chávez vybral za svého nástupce Nicoláse Madura, tak to překvapilo nejen mnohé Venezuelce. Spekulovalo se, že v prezidentském paláci by ho mohl nahradit jeden z jeho nejvěrnějších stoupenců Diosdado Cabello. Přestože se Cabello tehdy nestal hlavou státu, nyní patří mezi nejvlivnější představitele režimu. Mnozí ho považují za politika, který tahá za nitky a ovlivňuje veškeré dění ve zbídačené Venezuele. Svou moc využívá i jako neformální šéf takzvaného Kartelu sluncí, který organizuje přepravu drog z Kolumbie do Venezuely a dál do světa. Je tak aktuálně jedním z nejmocnějších narkobaronů na světě.

Nyní Cabello stojí po boku svého dlouholetého rivala Madura, z jehož režimu profituje, a stejně jako on odmítá humanitární pomoc, která se shromažďuje na hranicích s Kolumbií. Tvrdí, že je to jen předzvěst zahraniční invaze, a nechce ji pustit do země. Varuje, že pokud by k invazi nakonec opravdu došlo, tak je armáda připravena bojovat.

Znali se léta