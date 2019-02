Vláda se rozhodla řešit nízké důchody žen a zřídila k tomu komisi pro spravedlivé důchody. Fakt je ten, že ženy v Česku dostávají přibližně o sedmnáct procent nižší důchody než muži. To je sice v mezinárodním srovnání poměrně malý rozdíl, jenže kvůli celkovému nízkému náhradovému poměru vůči průměrné mzdě to posílá řadu důchodkyň do pasti chudoby. Než však začneme vymýšlet nápravu tohoto stavu, bylo by dobré se zamyslet nad jeho příčinou.

Náš důchodový systém je velmi solidární, jinými slovy přesunuje zdroje od lidí, kteří vydělávají hodně, k těm, kteří vydělávají málo. Solidarita našeho důchodového systému je v Evropě na špičce. Proto je vlastně velmi překvapivé, že ženy mají i tak o tolik nižší důchody než muži. Proč tomu tak je?

Odpověď hledejme v roli žen v české společnosti. Ta jim přisuzuje roli pečovatelek o děti a nejstarší členy rodiny. To nezměnil ani komunistický režim, který sice dal matkám práci, ale zároveň zachoval roli pečovatelek. To se projevilo v jejich kariéře i po převratu v roce 1989 a promítá se to i v současných genderových rozdílech v důchodech. Nic na tom nezměnily ani jesle, do kterých ovšem těsně před pádem komunismu chodilo pouze asi 12 procent dětí mladších tří let.