Na základní školy se má vrátit povinná výuka praktických dovedností. V rozvrzích přibude předmět technika, jehož součástí budou i ma­nuální práce. Počítají s tím nové učební plány, které připravuje Národní ústav pro vzdělávání. V dětech má vzbudit zájem o znalosti techniky a naučit je praktickým dovednostem, které jim často chybí.

"Děti se naučí řešit každodenní situace, kdy je zapotřebí něco uřezat, sešroubovat, přilepit. Navíc je to povede k rozvoji konstrukčního myšlení a představivosti," říká Jiří Dostál z Katedry technické a informační výchovy Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem studie, která ústavu pro vzdělávání zavedení techniky do škol navrhuje.

Vyměnit žárovku nebo přimontovat poličku by se měly děti učit už na prvním stupni. Teď to často neumí, a pokud je to nenaučí někdo z rodiny nebo přátel, ve škole nemají možnost tuto dovednost pochytit. Na druhém stupni pak Dostál navrhuje výuku ukotvit jako povinnou, minimálně jednu hodinu týdně.

Technické vzdělávání bylo povinné do roku 2005. Postaru se mu říkalo dílny, protože rozvíjelo především manuální činnosti. Od té doby z osnov zmizelo a je nepovinné. Výuka se soustředila spíš na schopnost obstát v digitálním věku.