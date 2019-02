Ministr zahraničí USA Mike Pompeo je na cestě po třech státech Visegrádu − Maďarsku, Slovensku a Polsku − a český ministr zahraničí Tomáš Petříček bude mít naopak příští týden přijetí u Pompea ve Washingtonu. Mnozí komentátoři v USA nebo i washingtonský think-tank Atlantic Council to interpretují tak, že po letech, kdy Bílý dům prezidenta Donalda Trumpa střední Evropu zanedbával, je Pompeova cesta důkazem obnoveného amerického zájmu o tento region.

Jak napsal Atlantic Council, Pompeova cesta do střední Evropy chce tamní spojence "vyvést z izolace", jak by mohl znít překlad anglické věty "bring allies in from the cold". K této interpretaci, kdy se zdůrazňuje, že především pro Maďarsko a tamního premiéra Viktora Orbána, ale do určité míry i pro Polsko jde o potvrzení partnerství ve chvíli, kdy americká diplomacie zároveň Budapešť i Varšavu kritizuje za rozvolňování principů liberální demokracie, je ale potřeba doplnit několik "detailů".

Možná je lepší, když o vás Trump nemluví

Vzhledem k preferované agendě, kterou Trump chce s Evropu řešit, je naprosto logické, že v prvé řadě jedná s Německem, pak s Francií a s dalšími západoevropskými zeměmi a že střední Evropa naopak zůstávala tak trochu na okraji. Hodlá-li Trump narovnat deficit ve vzájemném obchodě s EU, nemůže začít jinde než v Berlíně. A tlačí-li evropské spojence v NATO k tomu, aby dávali více peněz na svoji obranu, je Německo opět první na ráně. Určitě spíše než Polsko, které si závazky plní. Ale i Česko, Maďarsko a Slovensko jsou na tom ve své snaze dostat se ve výdajích na dvě procenta HDP lépe než Berlín, který už řekl, že přes 1,4 procenta se z vnitropolitických důvodů prostě nedostane.

Německo Trump kritizuje, kudy chodí. Francie na tom poslední dobou není, například kvůli snaze obcházet americké sankce vůči Íránu, o mnoho lépe, a britské premiérce Trump několikrát vzkázal, že když nebude její brexit dostatečně razantní a ostrý, tak má Británie zapomenout na budoucí samostatnou obchodní dohodu s USA. Nabízí se otázka, zda pro spojence nakonec není lepší, když nejsou předmětem Trumpova zájmu. Mohli by totiž být i terčem jeho kritické pozornosti.