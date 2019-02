E-shopy, internetové vyhledávače, reklamní agentury, ale i výrobní podniky si mohou oddechnout. Chystané unijní nařízení ePrivacy ("eSoukromí"), které by jim mohlo přinést další milionové náklady a hrozbu stamilionových pokut, letos zřejmě ještě platit nezačne. ePrivacy má dále rozvíjet ochranu osobních údajů, s kterým již loni přišlo bruselské nařízení GDPR. Zvláště internetové firmy se ale obávají podstatného omezení svého byznysu, pokud nová pravidla začnou platit v původně navržené podobě.

"S ohledem na dosavadní průběh jednání je málo pravděpodobné, že by do květnových voleb do Evropského parlamentu bylo nařízení o ePrivacy přijato," říká Milan Řep­ka, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu, jehož zástupci podobu nových pravidel v Bruselu dojednávají. S tím souhlasí i Michal Nulíček z advokátní kanceláře Rowan Legal. "Přesto si myslím, že EU toto nařízení schválí ještě do konce tohoto roku. Účinné by pak mohlo být do 12 následujících měsíců," míní právník.

Cílem ePrivacy je zvýšit ochranu soukromých dat na internetu. Lidé by nově měli získat například právo zakázat internetovým službám, aby sledovaly jejich pohyb na síti. Poznat se to dá podle takzvaných cookies, tedy malého souboru dat, které se z uživatelova počítače automaticky posílají na internetové servery. Navržená pravidla počítají s tím, aby bylo využívání cookies přednostně zakázáno ve všech prohlížečích. Lidé by ho pak mohli povolit dodatečně.