Rodiče utekli před válkou z Kosova do Londýna. Otec Dukagjin Lipa byl v té době kosovskou rockovou hvězdou. U zpěvačky Duy Lipy, která získala v Kalifornii v neděli dvě hudební ceny Grammy, se sice obvykle uvádí, že je z Anglie. V rozhovorech i na svém instagramovém účtu propaguje ale Kosovo. Loni v srpnu přijela na velký hudební festival, který v kosovském hlavním městě Prištině pořádal její otec − a mezi písněmi hovořila plynnou albánštinou (tou mluví přes 95 procent obyvatel).

Ceny Grammy s ní slavilo celé Kosovo, kde je velmi populární. Osobně jí blahopřál i premiér Ramuš Haradinaj.

Příběh její rodiny dobře ilustruje to, co Kosovo prožilo v posledních třiceti letech. Dukagjin Lipa loni v deníku New York Times líčil, že pochopil, že musí odejít, když v roce 1991 dokončoval studia v Sarajevu. Školy v Prištině tehdy srbské úřady zavřely a kosovští Albánci si museli vytvořit paralelní stát. V Sarajevu pak zažil první měsíce obléhání, než odešel do Londýna.

Rodiče čerstvé držitelky Grammy za nejlepšího nováčka a nejlepší taneční píseň se do Kosova vrátili poté, co po válce se srbským režimem Slobodana Miloševiče v letech 1998 až 1999 získalo s pomocí spojenců ze Severoatlantické aliance nezávislost.