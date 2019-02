Trumpova vláda vrací Ameriku do střední Evropy. Hypotetický tweet amerického prezidenta, kterým by mohl podpořit a vysvětlit cestu svého ministra zahraničí Mikea Pompea do Maďarska, na Slovensko a do Polska tento týden. V Polsku, které se v čase konzervativní vlády strany Právo a spravedlnost tváří jako největší americký spojenec v regionu, se ve středu navíc připojí na konferenci o Blízkém východě viceprezident USA Mike Pence.

Nejsložitější to Američané mají v tuto chvíli asi v Maďarsku, jehož vláda premiéra Viktora Orbána si pěstuje blízké vztahy s Putinovým Ruskem i s Čínou Si Ťin-pchinga. Orbán kvůli ochraně maďarské menšiny navíc blokuje bližší spolupráci NATO s Ukrajinou.

Jak jednat s Maďary

Pompeo v pondělí nabádal maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho ministry, aby Budapešť omezila své blízké vztahy s Putinovým Ruskem. Zejména pak aby nepodporovala ruský plynovod TurkStream, který má obejít Ukrajinu.

Americký ministr také varoval před nebezpečím čínských firem, jako je Huawei. "Pokud je vybavení firmy Huawei tam, kde máme důležité americké systémy, je pro nás složitější tam být partnery," vyslal podle agentury Reuters Pompeo varování Orbánovi a nejen jemu.