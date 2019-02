Pokud Velká Británie odejde z Evropské unie bez jakékoliv dohody, způsobí to pořádnou "díru" v britských financích. Po 15 letech bude schodek státního rozpočtu vyšší o 50 miliard liber, tedy asi o jeden a půl bilionu korun, než kdyby Británie zůstala v EU. Vypočítal to britský think-tank Institute for Fiscal Studies.