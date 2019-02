Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička před devíti lety vyměnil hokejové stadiony za kancelář. Přes hokejový svaz se jako nestraník za hnutí ANO dostal až do sněmovny. "Nikdy jsem nepočítal, že v tomto křesle budu sedět, tohle by mě nikdy nenapadlo," říká ve své poslanecké kanceláři. Přesto je velmi pravděpodobné, že právě on bude mít brzy hlavní slovo v tom, jakým způsobem budou do sportu rozdělovány miliardy korun.

Hnilička spolu s dalšími poslanci vypracoval novelu zákona o podpoře sportu, která nyní ve sněmovně čeká na definitivní schválení. Materiál má financování sportu svěřit nové sportovní agentuře, Hnilička by se měl stát jejím předsedou.

Dnes dotace sportovním svazům a klubům rozděluje ministerstvo školství. Systém je však spojován s kauzami ovlivňování státních úředníků. Policie například stále vyšetřuje bývalého šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu či předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu. Podezírá je z toho, že se před dvěma lety snažili pro své organizace získat více peněz.

Poslanec Hnilička si od změny v systému slibuje hlavně větší přehlednost. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty vyplňují od loňského léta do nového elektronického rejstříku, kolik mají členů, trenérů a sportovišť.