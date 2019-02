◼ ČESKO

Nezaměstnanost letos vydrží na úrovni tří procent

Nezaměstnanost v lednu stoupla na 3,3 procenta z prosincových 3,1 procenta. Je to pravidelně se opakující jev z přelomu roku. Bez práce bylo 245 057 lidí. Společnost Akcenta letos již žádný výraznější pokles neočekává, nezaměstnaných osob bude stále na úrovni tří procent populace Česka. Pozvolna se zastaví i růst nabídky volných pracovních míst, jichž bylo v lednu 331 453.

◼ ŠVÝCARSKO

Referendum proti záborům zemědělské půdy neuspělo

Švýcaři v referendu odmítli iniciativu, jejímž cílem bylo zastavit rozrůstání sídel na úkor zemědělské půdy a přírody. Iniciativa mladých Zelených žádala zakotvit do ústavy, aby za každý nový stavební pozemek musel být zpátky na zemědělskou půdu převeden jiný pozemek, na němž se počítalo se zastavěním. Proti se vyslovily téměř dvě třetiny občanů a daly za pravdu stanovisku vlády i parlamentu.

◼ Z TWITTERU

Navštívil jsem Tábor a prohlédl jsem si ­SILON, společnost s dlouhou tradicí a lídra ve výrobě technických sloučenin a polyesterových vláken. Rád jsem se dozvěděl víc o jejím novém závodě poblíž Atlanty v Georgii − další skvělá česká investice v USA.

@USAmbPrague

Americký velvyslanec v Česku Stephen B. King informuje o svém programu.

◼ RUSKO

Ruští paralympijští sportovci smějí na hry

Mezinárodní paralympijský výbor zruší v polovině března po dvou a půl letech suspendaci Ruského paralympijského výboru. Ruská strana splnila 69 ze 70 podmínek vyjma uznání takzvané McLarenovy zprávy o státem řízeném dopingu v Rusku, včetně paralympijského sportu, na jejímž základě MPV o suspendaci rozhodl. Rusové smí startovat na paralympiádě v Tokiu 2020.

◼ ČESKO

Obrana nechá zmodernizovat miny za 100 milionů korun

Ministerstvo obrany nechá zmodernizovat asi 14 tisíc min. Státní podnik Vojenský technický ústav u nich vymění stabilizátory; obnoví se tím jejich provozuschopnost. Zrevidována bude také jejich prachová náplň. Předpokládaná hodnota zakázky je 100,8 milionu korun bez DPH, miny by měly být upraveny v letošním a příštím roce. Podle ministerstva je potřeba miny modernizovat pro jednotky začleněné do aliančních sil velmi rychlé reakce.

◼ ČESKO

Celníci provedli zátah na padělky Applu

Více než 4500 padělaných výrobků značky Apple odhalili počátkem minulého týdne celníci při kontrolách v pěti českých krajích. Kromě několika desítek telefonů zabavili zejména příslušenství s logem kalifornského výrobce elektroniky. Hodnota odhalených padělků přesahuje pět milionů korun, informovala v pátek mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. Dalších zhruba 2500 padělků zabavili ve stejný den celníci na Slovensku.

◼ ČESKO

Pravomoci strážníků v dopravě se patrně zvýší

Vláda v pátek podpořila návrh novely zákona o silničním provozu poslance ČSSD Petra Dolínka, díky níž by obecní policie mohla dostat pravomoc pokutovat nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích přímo na místě. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku pouze do správního řízení.

◼ ČESKO

Experti: návrh zákona ohrožuje kulturní dědictví

Návrh stavebního zákona podle některých odborníků a akademiků výrazně omezuje ochranu kulturního dědictví v Česku. Jako podklad pro povolení všech staveb se v něm počítá jen s dokumentací pro územní řízení, která podle nich nepostihne všechny aspekty obnovy památek. Pro povolení stavby by navíc podle návrhu nebylo nutné závazné stanovisko památkářů. Odborníci to uvádějí v dopise, který v pátek zaslali premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

"

Očekávali bychom, že výrok poslance Grospiče odsoudí vedení Poslanecké sněmovny.

ukrajinské velvyslanectví

reakce na vyjádření poslance Stanislava Grospiče o "fašistickém režimu" na Ukrajině

◼ ČESKO

Vláda odmítla návrhy SPD a KSČM proti lichvě

Vláda odmítla návrhy zákonů proti lichvě z dílny SPD a KSČM. Oblast úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty dostatečně řeší nynější zákony, problematiku lichvářských půjček v šedé ekonomice by poslanecké návrhy nevyřešily, řekla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Obě normy i přes nesouhlasné stanovisko vlády posoudí sněmovna.

◼ ČESKO

Právní elektronický systém má fungovat od května

Právní elektronický systém (PES), který má umožnit podnikatelům, aby na jednom místě našli přehled všech povinností vyplývajících pro ně ze zákona o živnostenském podnikání, by měl začít fungovat od května. Podnikatelé využívají od letošního ledna PES, který vyvinula Hospodářská komora. Jeho informace mají nyní jen informativní charakter. Komora chce proto usilovat o to, aby přehledy povinností byly povinnou součástí všech zákonů.

◼ Z TWITTERU

Čeština je ze zákona úředním jazykem, takže jde o naprosto zbytečný a populistický návrh. To už bychom příště mohli například uzákonit, že Slunce vychází na východě.

@jiridrahos1

Reakce senátora Jiřího Drahoše na návrh komunistů uzákonit češtinu jako státní jazyk. Vláda tento návrh odmítla.

◼ ČESKO

Změnit lékaře by mohlo jít přes web

Změnit praktického lékaře, najít si nového či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace by mohlo jít v blízké budoucnosti přes web. Ministerstvo zdravotnictví totiž plánuje vytvořit portál elektronického zdravotnictví. Je součástí věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, který by mohl začít platit od roku 2020.

◼ MEXIKO

Mexiko vytvoří banku DNA pro identifikaci mrtvol

Mexická vláda spustila program, jehož cílem je pomoci najít rodinám více než 40 000 jejich pohřešovaných blízkých. Základem programu bude založení Národního forenzního institutu, který zjednoduší identifikaci asi 26 000 těl nalezených v předchozích letech v hromadných hrobech. Přestože každým rokem stoupá počet vražd, každý ze třicítky států mexické federace má vlastní databanky vzorků DNA neidentifikovaných těl a chybí centrální evidence.

◼ RUSKO, BULHARSKO

Agent z případu Skripal použil novičok i v Bulharsku

Ruský server The Insider a mezinárodní investigativní skupina Bellingcat tvrdí, že jeden z agentů ruské tajné služby zapojený do případu loňské otravy Sergeje Skripala figuruje i v jiném neúspěšném pokusu o zabití nervovou látkou novičok. V roce 2015 byl tímto jedem otráven bulharský obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev. Jako motiv vidí to, že jeho firma dodávala zbraně na Ukrajinu nebo chuť Ruska převzít jeden z jeho závodů na výrobu zbraní.

◼ THAJSKO

Thajská princezna chce být premiérkou

Nejstarší sestra thajského krále, princezna Ubolratana Radžakanjaová, bude usilovat o post premiérky v thajských volbách 24. března. Kandidovat bude za stranu, která má blízko ke svrženému premiérovi Tchaksinu Šinavatrovi. Sokem se jí stane dosavadní premiér Prajutch Čan-Oča, který se dostal k moci, když armáda 22. května 2014 svrhla demokraticky zvolenou vládu Šinavatrovy sestry Jinglak.

◼ RUSKO

Janukovyč má v Rusku policejní ochranu

Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč užívá v Rusku policejní ochrany, kterou získal na příkaz Vladimira Putina. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova Rusko k Janukovyčovi přistupuje jako k bývalému prezidentovi, a proto mu také neudělilo "žádný zvláštní status". Janukovyč byl minulý měsíc v Kyjevě v nepřítomnosti odsouzen ke 13 letům vězení za vlastizradu a napomáhání agresivní válce Ruska proti Ukrajině.

"

IS zdaleka nebyl poražen, transformuje se do jiné síly.

Angela Merkelová

slova kancléřky Angely Merkelové v Berlíně při slavnostním otevření nové centrály Spolkové zpravodajské služby (BND)

◼ SLOVENSKO

Fico je tématem prezidentské kampaně

Kandidatura bývalého premiéra Roberta Fica na soudce Ústavního soudu se na Slovensku stala jedním z témat kampaně před březnovými přímými prezidentskými volbami. Zatímco někteří kandidáti se postavili proti případnému jmenování Fica ústavním soudcem, jeden z favoritů voleb Maroš Šefčovič se k Ficovým ambicím dnes odmítl blíže vyjádřit. Šefčovičovi nabídl prezidentskou kandidaturu právě Fico.

◼ EGYPT

Egypt popravil tři muže, doznali se prý po mučení

V Egyptě popravili tři muže, které místní soud loni odsoudil k trestu smrti za vraždu syna soudce z roku 2014. Verdikt kritizovala organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch, podle níž byli muži k přiznání donuceni mučením. Dva z popravených byli univerzitní studenti a třetí byl majitelem IT firmy. Odsouzeni byli za vraždu syna místopředsedy odvolacího soudu v Káhiře.

◼ RUSKO

Rusko obvinilo novinářku ze schvalování terorismu

Ruské úřady zahájily vyšetřování novinářky Světlany Prokopjevové za její komentář k loňskému bombovému útoku na regionální kancelář ruské kontrarozvědky FSB v Archangelsku. Byla obviněna z trestného činu schvalování terorismu, jehož se údajně dopustila tvrzením, že si Rusko teroristy "vychovalo samo". Podle Human Rights Watch ruské úřady zneužívají protiteroristické zákony, aby umlčely svobodu slova a nezávislé zpravodajství.

◼ DOPRAVA

Autobusy FlixBus chtějí vstoupit na ruský trh

Německý autobusový dopravce FlixBus hodlá vstoupit na ruský trh. S odvoláním na spoluzakladatele podniku Andrého Schwämmleina to uvedla agentura DPA. FlixBus již působí téměř ve třech desítkách zemí, včetně České republiky. "Nacházíme se v rané fázi rozvoje podnikání v Rusku. V Moskvě už je malý tým a připravuje vstup na trh," uvedl Schwämmlein. FlixBus se tu hodlá nejprve soustředit na Moskvu.

◼ FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

Johnson & Johnson bude v reklamách uvádět ceny

Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson začne tento měsíc ve svých televizních reklamách na léky zveřejňovat i jejich ceny. Firma se tak stane prvním výrobcem léků, který vyhoví apelu prezidenta USA Donalda Trumpa na transparentnost v této oblasti. V reklamách bude uvádět katalogovou cenu i cenu s případnými příplatky, které mohou být později zákazníkům uhrazeny.

◼ HRAČKY

Hasbro se přes pokles tržeb vymanilo ze ztráty

Americkému výrobci hraček Hasbro ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesly tržby na 1,39 miliardy dolarů z 1,6 miliardy a zaostaly za odhady analytiků. Společnost, která má mimo jiné licenci na výrobu disneyovských postaviček, pociťuje dopady krachu dlouhodobého odběratele Toys R Us. Firma se ale vrátila k zisku (činil 8,8 milionu dolarů) a oznámila, že zvýší dividendu.

◼ ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Německému exportu se nečekaně dařilo

Německý zahraniční obchod v prosinci nečekaně zvýšil přebytek. Překvapením byl nejen růst dovozu o 1,2 procenta na 92,9 miliardy eur, ale v době, kdy německá ekonomika vykazuje známky ochlazení, především růst vývozu o 1,5 procenta na 112,3 miliardy eur. Aktivum obchodní bilance tak stouplo na 19,4 miliardy eur z 18,4 miliardy eur v listopadu, uvedl Spolkový statistický úřad.

◼ STAVEBNICTVÍ

Skanska zvýšila zisk, přesto krátí dividendy

Největší skandinávská stavební společnost Skanska zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí provozní zisk na 2,4 miliardy švédských korun (téměř šest miliard korun). Firma, která působí i v Česku, ale nedostála očekávání analytiků a překvapivě se rozhodla snížit dividendu. Hospodaření ovlivnily zejména neuspokojivé výsledky v USA a restrukturalizace v Polsku.

◼ EXPORT

Česko nejvíc vyváží do EU, hlavně do Německa

Podíl českého vývozu do zemí EU se loni dál mírně zvýšil a dosáhl 84,1 procenta. Je to nejvíc za posledních šest let, avšak méně než před 20 lety (86 procent). Do EU směřoval loni vývoz v hodnotě 3,7 bilionu z celkového exportu ve výši téměř 4,4 bilionu korun. Až 88 procent vývozu šlo pouze na 10 národních trhů, mezi nimiž dominuje Německo, s odstupem Slovensko.

◼ ELEKTRONIKA / ZÁBAVNÍ PRŮMYSL

Sony bude poprvé odkupovat vlastní akcie

Japonský elektronický a zábavní gigant Sony ohlásil program odkupu vlastních akcií v hodnotě 100 miliard jenů (20,74 miliardy korun). Jde o první odkup akcií firmy, které na zprávu zareagovaly růstem více než pět procent. Odkup, který se rovná 2,36 procenta dostupných akcií, má proběhnout do 22. března. "Naše finanční situace se zlepšila natolik, že je možné provést odkupy," uvedl mluvčí společnosti.

◼ ENERGETIKA

Tykač zatím elektrárny v Řecku nezískal

Řecká energetická společnost Public Power Corporation odmítla obě nabídky na tři uhelné elektrárny v Řecku, vyhodnotila je jako nedostatečné a rozhodla se zopakovat tendr na jejich prodej. Jednu z nabídek podal holding Seven Energy, který zastřešuje firmy finančníka Pavla Tykače, společně s řeckou stavební skupinou GEK Terna. Druhou nabídku předložila řecká průmyslová skupina Mytilineos.

"

Pokud dynamika růstu vydrží, mohl by český mýtný systém připsat za celý rok 2019 až 11,3 miliardy korun.

Karel Feix

generální ředitel firmy Kapsch, správce mýtného systému, k dalšímu zvýšení množství vybraných peněz

◼ ON-LINE PLATBY

V Česku přibudou dvě elektronické peněženky

Na český trh vstupuje platební systém Barion, jehož investorem je Home Credit. Nabízí platby kartou a z předplacených účtů na webu, z mobilních zařízení, v obchodech i navzájem mezi subjekty. V únoru by měl být v ČR spuštěn platební systém Apple Pay, pomocí kterého půjde platit v obchodech mobilem či hodinkami této značky.

◼ OBCHOD S AUTOMOBILY

Volkswagen posiluje ve službách mobility

Volkswagen koupil 60 procent firmy pro správu vozového parku FleetCompany, která je pod názvem FleetLogistics aktivní ve více než 70 zemích včetně Česka. Zbývajících 40 procent si ponechá její mateřská společnost TÜV SÜD. Německá automobilka chce skrze akvizici rozvíjet mobilní služby a prováže ji s vlastní firmou CarMobility.

◼ Z TWITTERU

A je to! První Tesla Model 3 v Evropě. Elone Musku, Tesla Teame, díky za skvělou práci.

@FredChristenhus

První evropský zákazník firmy na elektromobily Fred Christenhusz z nizozemského Oldenzaalu převzal vůz k užívání. Oproti původním plánům s tříletým zpožděním. Nový majitel auta Teslu dlouhodobě podporuje a propaguje.

◼ ENERGETIKA

Do vylepšení rozvodné sítě přijdou čtyři miliardy

Společnost E.ON Distribuce letos investuje do obnovy a rozvoje distribuční sítě elektrické energie na území Česka čtyři miliardy korun, tedy zhruba o 500 milionů korun více než loni. Firma letos plánuje na 6000 staveb, z toho 80 jsou stavby velmi vysokého napětí. I nadále je venkovní vedení nahrazováno kabelovým.