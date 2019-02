Když jde osmnáctiletý student Luboš Spálenka ráno v Benešově u Prahy do školy, má spíš pocit, jako by šel do firmy. Někteří spolužáci z Přírodovědného lycea pro něj představují spíš než kamarády zaměstnance, kterým každý měsíc posílá výplatu. A projevuje se to už prý i ve vzájemných vztazích.

"Je vidět, že mě spolužáci berou jinak, když jsem teď ten, kdo jim posílá výplatu," říká autor projektu Pětky do koše. "Kolegové" ze školy pro něj pracují jako lektoři. Spálenka vymyslel byznys, jehož hlavní myšlenkou je, že studenti dokážou doučovat své vrstevníky lépe než učitelé. Podobný program na doučování přitom v Česku dosud neexistoval. "Jde o to, že když student probíranou látku pochopí, umí to pak co nejjednodušeji předat dál bez zbytečné omáčky kolem," vysvětluje Spálenka.

Navíc se prý "jeho" lektoři dokážou do svých vrstevníků vcítit lépe než učitelé. "Studenti mají pocit, že si jdou někam sednout s kamarádem, kdyby šli na doučování za učitelem, byla by to pro ně nuda," míní Spálenka. Věkový rozdíl mezi učitelem a žákem navíc podle něj často nedovolí žákům položit otázky, které je skutečně zajímají.

Nápad rozjet byznys s doučováním mu přitom vnukla špatná brigáda. Na konci druhého ročníku střední školy si přivydělával na ranči, kde se mu ale nelíbilo jednání majitelky, která mu prý nechtěla poslat výplatu.