Zhoršující se odhady výkonu české ekonomiky nutí ministerstvo financí chystat už nyní úspory pro příští rok. Ještě před zahájením debaty o návrhu státního rozpočtu na rok 2020 chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), aby členové vlády do začátku března přednesli nápady, jak snížit výdaje. HN mají k dispozici seznam škrtů v jednotlivých resortech, který Schillerová představila koaliční radě.

Celkové navrhované úspory v něm dosahují 25 miliard korun. "Vládní kolegové si připraví co nejefektivnější návrhy. Abychom utratili co nejméně," řekla ministryně po pátečním jednání koaličních stran. Dokument, který HN získaly, obsahuje upravená data výhledu státního rozpočtu na příští rok. Zachovává schodek 40 miliard korun, ale kvůli očekávaným nižším příjmům do státní pokladny ořezává rozpočty jednotlivých kapitol.

Kdo a kolik má ušetřit

S radikálním řezem se například počítá u ministerstva pro místní rozvoj. Z původních pěti miliard korun by se dostalo na 2,8 miliardy, to je pokles o 43 procent. Resortní ministryně Klára Dostálová (ANO) říká, že způsoby, jak ušetřit, se najít dají. "Každý resort má rezervy," reagovala. Sama bude hledat úsporu v provozních a mzdových nákladech. "Rozhodně ne v investicích. Národní investiční plán i nedostatek bytů jednoznačně ukazuje významný nedostatek investic," upozornila Dostálová.

O 37 procent by se mělo uskrovnit ministerstvo životního prostředí. Předpokládané výdaje 8,6 miliardy, které jsou uvedeny ve střednědobém rozpočtovém výhledu, by mohly klesnout na 5,3 miliardy. Také ministr Richard Brabec (ANO) by chtěl ušetřit zejména na provozních nákladech, i když to dále nerozvedl. "Jde o hrubá čísla, zatím nemáme detailní informace," podotkl.

Podle něj v nejbližší době začnou úvodní jednání státních tajemníků a lidí, kteří mají ekonomiku na starosti. "Dnes je jasné a nepochybné, že se o škrtech bude jednat," dodal ministr životního prostředí.