Pro pasažéry bývá let dvoupatrovým letadlem Airbus A380 zážitkem. Velikostí tenhle stroj ohromuje, je největším dopravním letounem světa. Nejpočetnější flotilu z nich má společnost Emirates. Michal Janša začínal u Českých aerolinií, a aby mohl usednout do kokpitu největšího stroje světa, musel se přestěhovat do Dubaje, kde mají Emirates domovské letiště.

HN: Co musí člověk zvládnout, než se stane dopravním pilotem?

Není to nic složitého. Amatérským pilotem se může stát kdekdo. Pokud se chcete dát na dráhu profesionálního pilota, je potřeba začít výběrem kurzu. Můžete si zvolit buď modulový, nebo integrovaný. Ten nabízejí univerzity. Já jsem například studoval bakalářský obor profesionální pilot na Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze. Tento kurz se označuje zkratkou MPL, což znamená "multi pilot licence". Studium běží ve spolupráci s příslušnou leteckou společností, pro kterou bude uchazeč v budoucnu pracovat, a trvá tři a půl roku. Učí se v něm teorii letectví, ale také absolvuje praktický výcvik.

HN: Takže stačí vystudovat vysokou školu a můžete začít létat?

Vypadá to poměrně jednoduše, že? Vlastně v tom žádný problém nebyl, jen jsem si musel sehnat do začátku asi 1,2 milionu korun, abych zaplatil licenci, jakýsi řidičský průkaz na dopravní letadlo. Bylo mi tehdy 22 a nebýt pomoci široké rodiny a řady různých půjček, nikdy bych to nezvládl. Hodně mi pomohli rodiče, kterým to dodnes splácím.

Michal Janša (42) Po studiu oboru profesionální pilot začínal u ČSA v kabině Airbusu A320. Dnes jako druhý pilot ve vzduchu ovládá obrovský Airbus A380 v barvách Emirates, páté největší aerolinky světa.

HN: Kariéru jste začínal u Českých aerolinií.

Přesně tak. Nešlo to ale automaticky, v té době tam měli místa pilotů obsazena. Proto jsem začínal jako letový instruktor. Při téhle práci jsem nalétal nějaké hodiny a postupně získával zkušenosti v kokpitu. Stále ale šlo o malé letadlo. Teprve po třech letech mě ČSA pozvaly do výběrového řízení na pozici pilota dopravního letadla. Ti nejlepší dostali možnost nastoupit v říjnu 2007 na pozici druhého pilota. Já byl mezi nimi a měl jsem štěstí. Byl jsem přidělen ke strojům Airbus, což mi později otevřelo cestu k létání s typem A380 od stejného výrobce. Tehdy mi to bylo ale jedno, chtěl jsem hlavně létat.

HN: O co v takovém výběrovém řízení jde?

U každé letecké společnosti je to trochu jinak, vždy jde ale o několikastupňový konkurz. U ČSA byly prvním stupněm psychologické testy. Po nich následoval test teoretických znalostí a zkouška na simulátoru. Na něm musíte prokázat nejen schopnost letadlo řídit, ale porozumět i základním pravidlům létání. Těm, kteří tohle zvládnou, zbývá absolvovat závěrečný pohovor a čekat.