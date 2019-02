Téměř rok a půl uplynul od chvíle, kdy katalánští separatisté v čele s předsedou regionální vlády Carlesem Puigdemontem uspořádali nelegální referendum o nezávislosti. Neustoupili tak španělskému Ústavnímu soudu, který na základě ústavy prohlašuje, že Španělsko je nedělitelné. v úterý se tak 12 členů bývalého katalánského vedení postaví před Nejvyšší soud, který rozhodne, zda se tím dopustili vzpoury a zneužití veřejných financí.

Španělsko čeká "proces století", jak to nazývají tamní média. Nejvyšší trest 25 let by mohl dostat bývalý katalánský vicepremiér Oriol Junqueras. Dalším osmi obžalovaným, kteří jsou už měsíce ve vazbě, hrozí vysoké tresty až 17 let. Další tři, již jsou souzeni na svobodě, jsou obžalováni z menších prohřešků a mohou dostat sedm let.

Očekává se, že soud opět vyvolá separatistické nálady a oživí napětí mezi Madridem a Barcelonou.

Protiústavní referendum o nezávislosti se konalo 1. října 2017. Španělská policie se ho pokusila brutálně potlačit. Tehdejší španělská vláda pak převzala autonomii Katalánska a vyhlásila předčasné volby. V nich v prosinci 2017 separatistické strany získaly většinu v regionálním parlamentu, nepodařilo se jim ale zajistit si více než 50 procent hlasů.

Jednali nezákonně?

Na lavici obžalovaných se u španělského Nejvyššího soudu posadí také bývalá předsedkyně katalánského parlamentu, třiašedesátiletá Carme Forcadellová. "Na začátek soudu se osobně těším. Myslím, že je to možnost, jak vysvětlit naše počínání a ukázat světu, že jsme nespáchali žádný zločin," uvedla z vězení pro list Financial Times. Ve vazbě sedí už od loňského března.