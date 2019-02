Manipulace veřejných zakázek, úplatky a pletichy při soutěžích. Je to už téměř pět let od chvíle, kdy soud poslal za tato provinění do vazby někdejšího ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého.

Homolka se ale bude ze série skandálů ještě nějaký čas vzpamatovávat. Dodnes v nemocnici chybí klasický model veřejných zakázek, tak jak ho znají v ostatních nemocnicích. Podle nového ředitele Petra Poloučka může trvat měsíce nebo i roky, než se systém podaří znovu nastavit.

Za éry Vladimíra Dbalého se v nemocnici prakticky nesoutěžilo. Většina dodávek šla přes neprůhledné dceřiné firmy typu Holte Medical. Po odchodu Dbalého se v čele nemocnice vystřídalo ještě několik ředitelů, ani jeden z nich ale podle ministerstva zdravotnictví nedokázal nemocnici od těchto firem odstřihnout. Dceřiné společnosti jsou už nyní v likvidaci.