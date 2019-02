Pro některé poslance to byl loni v polovině listopadu asi šok. Když mířili do sněmovny, aby rozhodli, jestli umožní lidem stejného pohlaví žít v manželství, už z dálky je vítal duhový prapor gay a lesbické komunity, který vlál z barokního paláce naproti budově parlamentu. "Prosím, nabídněte si svatební koláčky," nabízeli poslancům symbolické občerstvení před hlasováním zástupci komunity ze sdružení Jsme fér. Zázemí paláce pro tuto akci získali za vstřícných podmínek od jeho spolumajitele Martina Bursíka, bývalého místopředsedy vlády a exministra životního prostředí. Bursík dům na prestižní adrese Sněmovní 7 zdědil po svém už zemřelém otci, který jej získal ve značně zdevastovaném stavu v restituci. Poslední léta tu bydlí spolu se svou manželkou Kateřinou Bursíkovou Jacques a jejich desetiletou dcerou Noemi.

Druhý život malostranského paláce

"Dřív než jsme se seznámili, jsme byli společně na předvolebních billboardech," vzpomíná Bursík na rok 2006. Právě tehdy se jejich životy protnuly: oba byli zvoleni za Stranu zelených do parlamentu. Rok nato se Bursík jako předseda strany dostal do vlády Mirka Topolánka a Kateřina Jacques se stala předsedkyní výboru pro evropské záležitosti (o tomto období ve vysoké politice více v rámečku na protější straně).

I když je politické ambice nikdy zcela neopustily, to hlavní, čemu věnují v poslední době čas a energii, není vrcholná politika, ale spíše občanská angažovanost. Když mluví o svých aktivitách, svorně tvrdí, že dělají přesně to, co chtěli a v čem vidí hluboký smysl. Bursík zároveň pokračuje ve svém životním tématu, ochraně životního prostředí. Ve svých šedesáti letech prý prožívá jedno z nejklidnějších a nejpříjemnějších období svého života. Předcházející léta byla těžká: v roce 2008 mu zemřel v horách bratr, který byl stejně jako on horolezec, o tři roky později bojoval s klíšťovou encefalitidou, která ho na několik měsíců zcela paralyzovala.

60 let Takové životní výročí bude letos Martin Bursík slavit. 10 let Slavit bude také dcera Bursíkových Neomi, která se narodila rok předtím, než rodiče opustili vysokou politiku. 4 roky Tolik let byli společně ve sněmovně za Stranu zelených. Bylo to v letech 2006 až 2010. 7 číslo domu Sněmovní 7 je pražská adresa, na které Bursíkovi bydlí a kde otevřeli coworkingové a vzdělávací centrum. 13 let uběhlo od chvíle, kdy se Martin Bursík a Kateřina Jacques potkali a začali uvažovat o společném životě.

V roce 2015 se rodina přesunula do Londýna. Když se rok nato vrátili do Česka, rozhodli se, že zkusí něco nového. "Když jsme s Martinem přemýšleli, čemu dalšímu se ještě budeme v životě věnovat, říkali jsme si, že bychom se chtěli věnovat etickému byznysu. Proto jsme nakonec rekonstruovali a otevřeli prostory, kde se mohou potkávat zajímaví lidé z byznysu, kultury, médií, politiky i neziskového sektoru," popisuje Kateřina Bursíková Jacques nápad na nové využití jejich malostranského domu.