Sjezd z D5 na Plzeň, ale namísto doprava do centra je potřeba vydat se na opačnou stranu. Krajina se trochu otevře a najednou jste tam. Na kraji pětitisícového Starého Plzence stojí nenápadný rohový dům s bílými plastovými okny a čerstvě zateplenou fasádou. Vypadá jako sídlo lokální firmy, která by mohla prodávat kdeco, třeba koupelnové baterie nebo zájezdy do Egypta. Nic nenasvědčuje tomu, že tady, pod nenápadnou cedulí MW Motors, vzniká nový český a v mnoha směrech unikátní elektromobil.

Pracuje tu jen pár mladých lidí a prostor je vzdálený představě automobilového showroomu. Kdo neví, co tu má hledat, nenašel by to. "Jsme tu jen pár měsíců, ještě jsme se úplně nezabydleli. Ze začátku se sem pár místních přišlo podívat, byli zvědaví, co tu vlastně děláme, hlavně protože tu s Lukou EV v okolí hodně jezdíme a testujeme ji, ale už si zvykli," říká Martin Veselý, jeden z těch, které si do týmu vybral Maurice Antony Ward. Muž, který stojí za celým projektem nového českého auta od prvotního nápadu přes designové návrhy až po zajištění jeho financování. Právě proto jsou v logu firmy, která vznikla na podzim roku 2017, jeho iniciály. Že je projekt auta hodně osobní záležitostí, dokazuje i název vozu. Jmenuje se stejně jako Wardův syn: Luka.

"Veterán" s elektrickým pohonem

Když vstoupíte dovnitř, ocitnete se v malé místnosti, kde je vystavený Luka EV (Electric Vehicle) číslo dvě. V pořadí druhý prototyp elektroauta nechali ve stavu, jaký důvěrně znají všichni, kteří se pokoušejí vyrobit něco úplně nového: detaily laminátové karoserie nejsou úplně precizní a interiér je vyloženě spartánský. Na vývoji auta se ale neustále pracuje a s každým dalším modelem se výrazně vylepšuje. V garážích, které jsou součástí budovy, stojí další prototypy. Modely číslo tři jsou o poznání propracovanější a při pohledu na zeleně lakovaný exemplář, jeden z posledních aktuálně vyrobených, si už dokážeme představit, že zamíří do sériové výroby.

Člověk nemusí být automobilový znalec, aby poznal, že ten, kdo určil styl designu Luky EV, má rád především stará auta. Elektrickým pohonem, na který sází stále více i velké světové značky, míří do budoucnosti, retrovzhledem se ale vůz hlásí k modelům o více než půlstoletí starším. "Současné elektromobily jsou všechny stejné a vypadají moc moderně. Chtěl jsem, aby se mi líbilo, ale zároveň šlo o elektromobil, který jezdí bez emisí," popisuje Maurice Ward svůj koncept.