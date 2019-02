Shakespeare? To jsou dva zámky plné spisovatelů, utahoval si kdysi Jan Werich z totalitní organizace českých literátů. Dnes by se dala podobně porcovat polistopadová demokracie: to je 265 osob, které od roku 1990 okusily v sedmnácti vládních týmech českou či federální ministerskou a premiérskou funkci. Suma sumárum: téměř šest plně obsazených autobusů. Plus několik tisíc poslanců, senátorů a partajních předáků. Většinu tvoří bývalí politici. O nich mnoho Čechů kvůli skandálům paušálně soudí, že nosí z ostudy kabát, to ale platí jen o pár výjimkách. Řada expolitiků se po odchodu z funkcí veřejného působení nevzdala. Jen se jejich vliv projevuje jinde a jinak.

Snad nejvýrazněji dosud nepřímo ovlivnil politiku v Česku advokát Jan Kalvoda, někdejší vicepremiér vlád Václava Klause. Jako právní zástupce poslance Miloše Melčáka dosáhl toho, že Ústavní soud v roce 2009 vyhověl Melčákově stížnosti a zrušil konání předčasných voleb. Což nejspíš zastavilo v rozletu Jiřího Paroubka, po volbách roku 2010 pak sestavoval vládu Petr Nečas. Za jednoho z nejvlivnějších zákulisních hráčů je dodnes považován i někdejší ministr vnitra Ivan Langer, "vykroužkovaný" z politiky už v roce 2010. "Vydělávám teď mnohem víc peněz než v politice," přiznal loni, kdy mimo jiné přispěl na prezidentskou kampaň Mirka Topolánka. "Živím se jako advokát a hodně peněz věnuji nadacím," dodává Langer.