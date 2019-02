Nejlepší a nejdražší Beyerdynamic do uší

Po více než roce od svého odhalení se sluchátka Xelento dočkala bezdrátové verze. Luxusní in-ear model s věrným zvukem nemá nové měniče nebo skořepiny, jde o standardní Xelento Wireless s měniči Tesla. Inženýři Beyerdynamiku jen využili vyměnitelných kabelů původních sluchátek a připojili místo běžného kabelu také baterii a dálkové ovládání s Bluetooth modulem, který podporuje přenos zvuku ve špičkové kvalitě AptX HD i v AAC pro zařízení Apple. Luxusnímu provedení i kvalitě zvuku odpovídá cena kolem 30 tisíc korun.

Lepší komunikace v Hangouts Meet

Google se spojil s Logitechem a Acerem a představil nový hardware pro svůj videokonferenční systém Hangouts Meet, který je součástí sady aplikací G Suite. Google prodává tři sady výbavy od Logitechu pro různě velké jednací místnosti a nový počítač typu all-in-one od Aceru vybavený nadstandardní webovou kamerkou s širokým zorným polem a kvalitními mikrofony. Systém od Logitechu vhodný až pro dvanáct lidí přijde na 2200 dolarů (asi 60 tisíc korun), Acer Chromebase for Meetings 24V2 se bude prodávat za 999 dolarů (cca 27 tisíc korun).

Banda žoldáků míří k Ratajím

Příběh Jindřicha ze Skalice, hrdiny hry Kingdom Come: Deliverance, tento týden dostal další kapitoly. Vývojářské studio Warhorse, jehož investorem je majitel vydavatelství Economia, vydalo rozšíření s názvem Kunovi harcíři (Band of Bastards). Je to první rozšíření, které se primárně soustřeďuje na souboje i větší bitvy. V panství Racka Kobyly se objeví lapkové a na pomoc s jejich likvidací přijedou najatí žoldnéři vedení zemanem Kunou z Rychvaldu. Žoldnéře bude doprovázet a krotit právě Jindřich. Do hry díky datadisku přibude Kunův tábor, nové předměty i celá sada zbroje. Datadisk stojí asi 160 korun a původní hra se dá díky oslavám čínského Nového roku koupit na Steamu s 50procentní slevou.

