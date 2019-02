V prezentacích výrobců to funguje báječně. "Co budeme vařit?" zeptá se Dokonalá Matka. "Dobré odpoledne Ráchel," odvětí Hlas. "V lednici je kuře a zelenina, která už zítra nebude dobrá. K tomu můžeme uvařit brambory. Předehřívám troubu a receptem tě provedu jako obvykle. Musíme si pospíšit. Děti přijdou z fotbalu hladové a tvůj muž už je na cestě z práce…" Vize chytré domácnosti je krásná, pohodlná a hraje na ty správné struny: úsporu energií, větší bezpečnost, čas na rodinu a koníčky. Praxe se ale od idylky popsané už před desítkami let v science fiction románech zatím liší. Domácnosti obsahují více elektroniky, dotykové ovládání se prosazuje i u bílé techniky, s inteligencí se ale zatím u zařízení s označením "smart" počítat nedá. Fungují jako roboti: na jasně zadaný příkaz zareagují jasným způsobem. Popularita "chytrých" prvků domácnosti přesto raketově roste.

Začaly to chytré termostaty a žárovky

Chytrou revoluci v domácnostech způsobily dva produkty: chytrý termostat Nest, jehož první verze byla uvedena na trh v roce 2011, a mobilem ovládané žárovky Philips Hue, které se objevily o rok později. Oba produkty spojuje důraz na pohodlí uživatelů a úsporu energií. Slib snížení nákladů na teplo o třetinu stojí za úspěchem chytrého systému vytápění v USA. Pod značkou Nest se prodalo už více než 10 milionů zařízení. Společnost založenou exzaměstnanci Applu koupil před pěti lety Google a v následujících letech Nest koupil také výrobce bezpečnostních kamer Dropcam. Chytré termostaty se prosazují i v Evropě, mezi známější značky patří francouzské Netatmo a německé tado°, do kterého investoval i ČEZ. Ten svým zákazníkům, kteří si tado° koupí, dokonce zaručuje úsporu nákladů na vytápění − v opačném případě jim peníze za termostat vrátí. V Evropě se také začaly nabízet termoregulační hlavice, které odpovídají nárokům na vytápění v domech a bytech s dálkovým topením, smysl ale mají i u vytápění postaveného na vlastních zdrojích.

Philips, od loňska pod názvem Signify, se svými žárovkami Hue cílí vedle úspor na pohodlí uživatele, kterému nabízí i pomoc při ochraně domova − chytré žárovky simulují zhasínání a rozsvěcení světel i v nepřítomnosti obyvatel v průběhu dovolené. Ke konci roku 2018 už firma hlásí 44 milionů instalovaných chytrých žárovek, za rok 2018 jich přibylo 14 milionů. Signify přitom má už rok konkurenci v podobě chytrých žárovek Ikea Tradfri. Oproti Philipsu Ikea nabízí pro ovládání chytrých světel mnohem levnější fyzické vypínače. Ty jsou sice také součástí startovacích balíčků Philipsu, ani jedna značka však zatím neumí plně nahradit klasické třícestné vypínače, kde dva vypínače ovládají stejnou sadu světel.

Takové řešení zatím nabízí pouze v USA General Electric. Systém chytrých vypínačů, který společnost představila na letošním veletrhu spotřební a výpočetní techniky CES, není nový jen třícestným způsobem jejich fungování, ale také možností použít obyčejné LED žárovky místo dražších chytrých. Problém s chytrými žárovkami v současné podobě spočívá ve složitém nastavení, které vyžaduje instalaci speciální síťové brány připojené k domácímu routeru a následné postupné nastavení jednotlivých žárovek a jejich přiřazení do virtuálních pokojů/skupin v mobilní aplikaci, popřípadě spárování s fyzickými ovladači.

I v Česku začne Ikea během několika týdnů prodávat další prvek chytré domácnosti − rolety. Ty budou ovladatelné nejen mobilem, ale i bezdrátovým ovladačem. Aby uživatelé nemuseli měnit své návyky.