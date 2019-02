Na ministerstvu financí zavládla panika. Šéfka úřadu Alena Schillerová trousí poslední dva týdny negativní komentáře o vývoji ekonomiky. A postupně přitvrzuje. Nejprve postrašila byznysmeny, kteří zaplatili za účast na konferenci pořádané mediální skupinou Mafra (vlastněnou svěřenským fondem spravujícím majetek jejího vládního šéfa Andreje Babiše), potom její ministerstvo vydalo výrazně horší odhad vývoje ekonomiky pro letošní rok a vrcholem je radikální úsporný plán, který chce "strážkyně státní kasy" vnutit svým kolegům ve vládě.

Navrhované škrty jsou tak nekompromisní a především tak dramaticky odlišné od dosavadního optimismu současné vládní garnitury, že je namístě otázka, co poplach spustilo.

Co se to děje s DPH?

Jestli se něco v Letenské ulici, kde najdeme vlastní jádro ministerstva financí, sleduje opravdu pečlivě a den po dni, jsou to výnosy daně z přidané hodnoty. To je totiž vedle sociálního a zdravotního "pojištění" zdaleka nejmohutnější pilíř státních financí. Loni se na dani, kterou platíme při každém nákupu a většinu zboží nám zdražuje o pětinu, vybralo 413 miliard korun. Jakýkoli problém s výběrem této daně automaticky zavaří každému ministrovi. A v důsledku i celé vládě, která pak dostane befelem škrtat a propouštět děj se co děj.